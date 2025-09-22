закрыть
22 сентября 2025
Юрий Фельштинский: У Беларуси есть будущее с такими людьми

Юрий Фельштинский: У Беларуси есть будущее с такими людьми

Известный писатель представил книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

В Праге прошла встреча с известным американским историком и писателем Юрием Фельштинским и главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной. 17 сентября в культурном пространстве «Новое место» была представлена книга «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

О том, как прошла встреча и о новой книге, сайт Charter97.org поговорил с ее автором, Юрием Фельштинским:

— Начнем с того, что на ярмарке уже была представлена книга «Беларусь Натальи Радиной». К моменту ее открытия сигнальный тираж был отпечатан, и мы смогли показать книгу читателям.

Я присутствовал на ярмарке все три дня — 12, 13 и 14 сентября. А презентация книги прошла в ином формате, в известном в Праге месте «Новое место». Там регулярно проходят встречи с писателями, журналистами и политиками. Именно там мы вместе с Натальей Радиной представили книгу о Беларуси.

Встреча прошла в очень теплой атмосфере. Нам задавали правильные вопросы. Всех, конечно, интересовало, почему родилась идея этой книги и почему ее героиней стала именно Наталья Радина, а не, например, Светлана Тихановская.

— Почему вы выбрали Беларусь как тему для новой книги?

— На встрече я сказал, что считаю Беларусь важнейшей геополитической страной, которая может гарантировать безопасность Европы от российской агрессии. К сожалению, эта агрессия не обещает остановиться в ближайшее время и грозит обернуться долговременным осложнением не только для Европы, но и для всего мира.

— Был ли интерес к книге «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора»?

— Жизнь любой книги начинается в момент публикации. Эта книга опубликована только что. Мы провели презентацию в Праге, потому что книжная ярмарка проходила именно там, и впервые она появилась на прилавках именно в Праге. Поэтому было логично провести презентацию сразу после ярмарки.

Сейчас книга начнет выходить и на других языках. Первое издание оказалось русским, но вскоре выйдут украинское и белорусское издания. Мы ожидаем также польское, литовское, английское — а дальше посмотрим.

Это серьезный том: 500 страниц, из них 250 — основной текст, еще столько же — приложение. Книга только начинает свою жизнь, и читатели должны найти время, чтобы с ней познакомиться. Это не однодневное чтение. Но я уверен, что, как и многие мои книги, она не устареет. Есть книги, которые пишутся о конкретных событиях и быстро теряют актуальность, но я думаю, что у этой книги будет долгая жизнь. Как и у самой Натальи Радиной. Это и есть ответ на вопрос, почему я выбрал ее героиней. Я увидел в ней перспективу. Перспективу и для нее, и для Беларуси — страны, где будут жить и работать такие люди, как Наталья Радина.

Если есть такие люди, как Наталья Радина, у страны есть будущее. И именно это меня заинтересовало.

— Чем уникальна сама книга? Почему люди, которые интересуются Беларусью, ее современной историей, должны заинтересоваться ей?

— Эта книга уникальна тем, что в ней сделана попытка показать историю страны через судьбу одного человека. Молодого человека, который только начинал свою профессиональную жизнь в Беларуси и решил стать журналистом. Решение вроде бы банальное. Но в несвободной, недемократической стране оно привело к серьезным проблемам.

Наталья Радина столкнулась со всеми трудностями только потому, что хотела быть честным журналистом. И вся государственная карательная система, которую Лукашенко постепенно превратил в орудие диктатуры, была брошена на то, чтобы сломить ее. Но сломить ее не удалось.

Это противостояние человека и государства, тем более диктатуры Лукашенко, заслуживает описания. В книге показано именно это. Она читается легко и динамично. В ней есть не только Наталья Радина, но и другие люди, которые участвовали в ее истории. Я надеюсь, они вызывают у читателей симпатию.

Ведь всем очевидно, что режим Лукашенко — преступный, и эти люди боролись с ним не потому, что родились героями, а потому что хотели честно жить в своей стране.

Меня подкупает в Наталье Радиной то, что она абсолютно бескорыстно предана своей стране. Ее не интересует ничего, кроме свободы родины и народа. За годы работы я видел много политиков в разных странах, но, честно говоря, не встречал людей, которые по уровню искренности, преданности и бескорыстия были бы ближе к Наталье Радиной.

