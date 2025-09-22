закрыть
22 сентября 2025, понедельник
ВСУ поразили логистический пункт и склад БК на временно оккупированных территориях

  • 22.09.2025, 10:22
Уничтожено 19 000 дронов и десятки тысяч боеприпасов.

Силы обороны Украины в августе и сентябре 2025 года поразили на временно оккупированной территории Украины объекты, где хранились российские боеприпасы различной номенклатуры и более 19 тысяч дронов, сообщил Генштаб ВСУ в понедельник, 22 сентября.

В августе, по данным украинских военных, оккупанты пытались организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17 танкового полка 70-й мотострелковой дивизии вблизи временно оккупированной Богдановки Луганской области. Также россияне хотели раздать оккупантам в Донецкой области более 19 тысяч БпЛА различных типов.

На полевой склад прибыли грузовики с десятками тысяч мин, гранат и патронов различных типов, тысячами выстрелов для танков (в частности, высокоточными ЗУБК-14) и снарядов для артиллерии.

Во втором случае груз состоял из различных дронов — Молния, Бумеранг, Вандал новгородский, Горыныч и другие, а также сопутствующего оборудования.

29 сентября военные ОСУВ Днепр поразили логистический пункт распределения БпЛА, в результате чего были уничтожены большие запасы ударных дронов РФ.

18 сентября 2025 года подразделения ВСУ и Службы безопасности Украины уничтожили полковой склад боеприпасов на временно оккупированной Луганщине. Кроме снарядов, сгорели и транспортные средства оккупационной армии.

