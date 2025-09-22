Главный тренер «Неман» раскритиковал «смотрящих» в белорусском футболе 22.09.2025, 10:42

Игорь Ковалевич

Игорь Ковалевич сделал резкое заявление.

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич раскритиковал «смотрящих» в белорусском футболе.

— С трудом представляю, чтобы мы поехали на еврокубки, и за нами поехал какой-то «смотрящий», хотя с нами, конечно, был руководитель! Ну какой «смотрящий», мы что, в тюрьме?

Человек с «Лидой» не мог справиться, его оттуда выгнали, а он смотрит за сборной. Покажите мне бэкграунд Шуканова, Качуро, кого они тренировали, чтобы смотреть? Они могут смотреть только телевизор!

— Ну, Юрий Шуканов чемпионом как тренер был с минским «Динамо» в 2004-м году…

— Там чемпионами стали до него. А дальше-то он кого тренировал?

Если он стал чемпионом, так пусть дальше идет и тренирует! Он приходит и говорит о биомеханике, о пешеходах, о чем угодно, кроме футбола! Надо же футбол уважать! Почему вы не зовете Байдачного, Румбутиса, Боровского?

А у нас «смотрящие», те, кто никого не тренировал и тренировать не будет! Их никто не позовет! – сказал Ковалевич.

