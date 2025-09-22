Польша и Швеция начали совместные учения в Балтийском море 22.09.2025, 13:02

Названа цель военных маневров.

Польша и Швеция начали совместные учения SNEX Gotland Sentry в Балтийском море.

Об этом написал в соцсети Х министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В понедельник, 22 сентября, Польша и Швеция начали совместные военные учения SNEX Gotland Sentry, цель которых – обезопасить Балтийское море.

«Мы начинаем учения SNEX Gotland Sentry – первую такую совместную операцию между Польшей и Швецией. Это результат соглашения о сотрудничестве в области обороны, подписанного 2 сентября этого года», – рассказал он.

По словам Косиняка-Камыша, документ охватывает операции в Балтийском море и развитие сотрудничества в области оборонных технологий.

Это не первые учения SNEX, которые проводила Польша. В частности, в феврале страна проводила такие учения в акватории Балтийского моря.

Это произошло после серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет «теневой флот» танкеров, перевозящих российскую нефть.

В Эстонии 19 сентября стартовали внеплановые учения Сил обороны, направленные на отработку действий в случае нарушений воздушной границы.

