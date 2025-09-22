Психологи: Лидер должен показывать пример 2 22.09.2025, 13:24

Баланс между работой и жизнью — это условие долгосрочной эффективности.

В эпоху смартфонов и «культуры 24/7» границы между работой и личной жизнью все чаще стираются. Сотрудники получают сообщения от коллег в нерабочее время, а личные дела прерывают рабочий процесс. Это приводит к выгоранию и снижению продуктивности, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты советуют руководителям становиться так называемыми «охранниками границ». Их задача — защищать личное время сотрудников так же строго, как охранник у входа в закрытый клуб. Прерывать границы допустимо только в исключительных случаях.

Например, если сотрудник уходит пораньше по вторникам, чтобы тренировать детскую команду, то руководитель должен уважать этот график. Настоящий «охранник границ» не будет назначать совещания в это время и напомнить коллегам о важности соблюдения договоренности.

При этом лидер должен показывать пример. Если он сам постоянно жертвует личным временем ради работы, но призывает сотрудников держать баланс, это воспринимается как противоречие. Настоящее уважение к границам — это и личный выбор руководителя.

Работа и жизнь могут переплетаться, но каждый сотрудник нуждается в отдыхе и восстановлении. Помогая людям защищать свое время, лидеры получают более энергичных и мотивированных работников.

Баланс между личным и рабочим — не роскошь, а условие долгосрочной эффективности.

