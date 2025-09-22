«Белавиа» объявила скидки на два популярных туристических направления 22.09.2025, 13:49

1,290

Билеты стоят в два раза дешевле.

Скидки на полеты в Стамбул и Тбилиси объявил национальный авиаперевозчик «Белавиа».

Билеты по акции можно приобрести до 24 сентября включительно. Скидка — до 50% от минимальных опубликованных тарифов.

Билет из Минска в Стамбул и обратно предлагают по цене от 1007 рублей. Из Минска в Тбилиси и обратно от 844 рублей.

«Приобрести билеты можно как в одну сторону, так и туда-обратно на сайте, в офисах продаж и у агентов. Период путешествия: по 25.10.2025», — рассказали в «Белавиа».

