закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белавиа» объявила скидки на два популярных туристических направления

  • 22.09.2025, 13:49
  • 1,290
«Белавиа» объявила скидки на два популярных туристических направления

Билеты стоят в два раза дешевле.

Скидки на полеты в Стамбул и Тбилиси объявил национальный авиаперевозчик «Белавиа».

Билеты по акции можно приобрести до 24 сентября включительно. Скидка — до 50% от минимальных опубликованных тарифов.

Билет из Минска в Стамбул и обратно предлагают по цене от 1007 рублей. Из Минска в Тбилиси и обратно от 844 рублей.

«Приобрести билеты можно как в одну сторону, так и туда-обратно на сайте, в офисах продаж и у агентов. Период путешествия: по 25.10.2025», — рассказали в «Белавиа».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин