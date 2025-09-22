закрыть
НАТО разворачивает в Польше и Румынии турецкую систему наблюдения MEROPS

  • 22.09.2025, 15:45
Для защиты от вторжений российских беспилотников.

НАТО развернет турецкую систему воздушного наблюдения MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) в Польше и Румынии на фоне роста обеспокоенности вторжениями российских беспилотников в воздушное пространство стран Альянса, сообщает Euractiv.

Разработанная турецким оборонным подрядчиком Aselsan система MEROPS может быть установлена на вертолетах и беспилотных летательных аппаратах и способна обнаруживать системы противника сквозь облака и пыль. Впервые она была представлена публике в 2022 году.

Обучение работы с системой начнется при поддержке Украины уже на следующей неделе.

Как указано, развертывание этой системы усилит потенциал раннего предупреждения и ускорит реагирование на угрозу, которую несут беспилотники.

Это решение также иллюстрирует широкое смещение в сторону оптических систем наблюдения – в дополнение к радарам и традиционным истребителям – в рамках стратегии НАТО по обеспечению воздушного контроля в Восточной Европе.

