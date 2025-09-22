Элтон Джон подарил ключи от дома молодой певице Лоле Янг 22.09.2025, 16:17

Элтон Джон

Некоторые фанаты восприняли это всерьез.

78-летний Элтон Джон удивил поклонников, когда вручил ключи от своего дома 24-летней британской певице Лоле Янг. Подарок оказался выполнением обещания, которое музыкант дал в шутку — он заявил, что отдаст дом, если песня Янг не займет первое место в чартах, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

«Я сказал Лоле: если твой сингл выйдет на №1, то я дам тебе ключи от дома», — рассказал Джон в видео, где и произошла символическая передача. «Ну вот, держи. Но можно мы иногда останемся на ночь?» — пошутил он. На что Янг ответила: «Нет, теперь это мой дом».

Фанаты в соцсетях сначала не уловили иронии и восприняли происходящее всерьез. «Представьте, песня настолько хороша, что Элтон Джон вручает за нее недвижимость», — написали пользователи X.

На самом деле розыгрыш стал частью кампании по продвижению сингла. Пока трек не попал в чарты, но внимание к нему стремительно растет.

Элтон Джон поддерживает Лолу Янг уже не первый раз. Летом он пригласил ее на свое шоу. «Ты прошла через многое, но это сделало тебя сильнее. У тебя блестящее будущее», — отметил музыкант.

Певица в ответ заявила, что гордится дружбой с легендой и вдохновляется его поддержкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com