22 сентября 2025, понедельник, 16:34
Элтон Джон подарил ключи от дома молодой певице Лоле Янг

  • 22.09.2025, 16:17
Элтон Джон подарил ключи от дома молодой певице Лоле Янг
Элтон Джон

Некоторые фанаты восприняли это всерьез.

78-летний Элтон Джон удивил поклонников, когда вручил ключи от своего дома 24-летней британской певице Лоле Янг. Подарок оказался выполнением обещания, которое музыкант дал в шутку — он заявил, что отдаст дом, если песня Янг не займет первое место в чартах, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

«Я сказал Лоле: если твой сингл выйдет на №1, то я дам тебе ключи от дома», — рассказал Джон в видео, где и произошла символическая передача. «Ну вот, держи. Но можно мы иногда останемся на ночь?» — пошутил он. На что Янг ответила: «Нет, теперь это мой дом».

Фанаты в соцсетях сначала не уловили иронии и восприняли происходящее всерьез. «Представьте, песня настолько хороша, что Элтон Джон вручает за нее недвижимость», — написали пользователи X.

На самом деле розыгрыш стал частью кампании по продвижению сингла. Пока трек не попал в чарты, но внимание к нему стремительно растет.

Элтон Джон поддерживает Лолу Янг уже не первый раз. Летом он пригласил ее на свое шоу. «Ты прошла через многое, но это сделало тебя сильнее. У тебя блестящее будущее», — отметил музыкант.

Певица в ответ заявила, что гордится дружбой с легендой и вдохновляется его поддержкой.

