Китай приехал усмирять Лукашенко 22.09.2025, 19:12

Ли Си

Граница под замком уже 10 дней.

В Минск 20 сентября прилетел представитель Центрального Комитета Компартии Китая, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Ли Си. Утром 22 сентября он встретился с Александром Лукашенко, а также у него назначена встреча с главой так называемой палаты представителей. Это все на фоне того, что на прошлой неделе глава МИД Китая обещал Польше провести с Александром Лукашенко «откровенную беседу», чтобы разблокировать белорусско-польскую границу, пишет planbmedia.io.

Граница под замком уже 10 дней

Напомним, 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью. Сначала было заявлено, что это на время учений «Запад-2025», которые проходили до 16 сентября.

Но после учений Польша приняла достаточно предсказуемое решение не открывать границу. В Варшаве это объяснили заботой о своих гражданах и заявили, что движение будет восстановлено тогда, когда граница будет полностью безопасной и когда это подтвердят данные польских спецслужб.

Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский во время встречи с главой китайского МИД Ван И отметил, что если Китай поможет остановить беларуские провокации, граница будет открыта. Польские СМИ также писали, что Ван И дал понять Сикорскому, что власти КНР «проведут откровенную беседу с Лукашенко» на эту тему.

«Не виноватая я»

На встрече с представителем Китая тот, кого приехали усмирять, попытался тут же перевести стрелки на Польшу.

«Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой», — заявил Лукашенко.

После этого он отвел китайского представителя за локоток в свой кабинет, чтобы там уже пожаловаться на поляков или даже россиян — мол, дроны в Польшу летели не белорусские, учения закончились, в Минске все сидят тише воды и на двух стульях.

«Один на один, если вы не против, после нашей встречи [хотел бы] рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси. Ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств»» — заявил Лукашенко.

Принесла ли попытка Китая разблокировать границу результат, будет понятно ближе к концу этой недели-месяца. Скорее всего, для грузов границу откроют. А вот кто должен убедить Минск вести себя на границе смирно, чтобы она открылась и для простых белорусов, пока непонятно.

