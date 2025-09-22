закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 19:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Популярная специя оказалось полезной для здоровья

1
  • 22.09.2025, 19:27
  • 1,336
Популярная специя оказалось полезной для здоровья

Особенно при проблемах с кишечником.

Ученые из университета китайской медицины Цзянси выявили, что сочетание куркумина — активного компонента куркумы — и аминокислоты триптофана эффективно борется с воспалением кишечника. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nutrients.

У мышей с язвенным колитом, которые получали эту комбинацию, симптомы болезни были выражены значительно слабее. Мыши теряли меньше веса — в среднем 9,7% от общей массы тела против 17,1% в контрольной группе. Также животные реже страдали от диареи с кровью, а структура и длина их кишечника сохранялись близкой к норме.

Кроме того, у грызунов наблюдалось восстановление кишечного барьера. Исследователи зафиксировали повышение экспрессии белков, отвечающих за плотные межклеточные соединения и защиту слизистой: ZO-1, occludin и MUC-2. Также снижались уровни воспалительных маркеров и показатели окислительного стресса.

Дополнительно комбинация повлияла на состав микробиоты кишечника. У мышей увеличилась доля полезных бактерий, повысился уровень короткоцепочечных жирных кислот — метаболитов, способствующих здоровью кишечника.

По мнению авторов, такой синергетический эффект связан с противовоспалительным действием куркумина и активацией особого сигнального пути AhR за счет метаболитов триптофана.

По мнению авторов, такой синергетический эффект связан с противовоспалительным действием куркумина и активацией особого сигнального пути AhR за счет метаболитов триптофана.

Пока положительный эффект подтвержден на основе доклинических исследований. Ученые подчеркивают необходимость проведения клинических испытаний, в том числе для подбора оптимальных дозировок, форм доставки куркумина и сроков применения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников