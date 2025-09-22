«Вас предупредили»: глава МИД Польши предостерег Россию

«Вас предупредили»: глава МИД Польши предостерег Россию5
22.09.2025
Альянс готов ответить на провокации.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН предупредил Россию о дальнейших провокациях против стран НАТО, сообщает Polsat News.
Во время заседания Сикорский напомнил о предыдущем инциденте, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.
После этого он обратился к российскому правительству с «одной просьбой».
«Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили», — подчеркнул Сикорский.