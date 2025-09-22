закрыть
«Вас предупредили»: глава МИД Польши предостерег Россию

5
  • 22.09.2025, 20:10
  • 4,302
«Вас предупредили»: глава МИД Польши предостерег Россию
Радослав Сикорский
Фото: Getty Images

Альянс готов ответить на провокации.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН предупредил Россию о дальнейших провокациях против стран НАТО, сообщает Polsat News.

Во время заседания Сикорский напомнил о предыдущем инциденте, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

После этого он обратился к российскому правительству с «одной просьбой».

«Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили», — подчеркнул Сикорский.

