«Вас предупредили»: глава МИД Польши предостерег Россию 5 22.09.2025, 20:10

4,302

Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

Альянс готов ответить на провокации.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН предупредил Россию о дальнейших провокациях против стран НАТО, сообщает Polsat News.

Во время заседания Сикорский напомнил о предыдущем инциденте, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

После этого он обратился к российскому правительству с «одной просьбой».

«Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили», — подчеркнул Сикорский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com