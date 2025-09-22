закрыть
22 сентября 2025, понедельник
В России поймали второго за неделю шпиона с китайской фамилией

1
  • 22.09.2025, 21:24
  • 2,620
В России поймали второго за неделю шпиона с китайской фамилией

Дело проходит под грифом «совершенно секретно».

В понедельник, 22 сентября, в базе Лефортовского райсуда Москвы зарегистрировали дело о продлении срока ареста человека с фамилией Чижен, который обвиняется в шпионаже, сообщает РБК.

По данным «РИА Новости», взятый под стражу мужчина — иностранец. Его дело проходит под грифом «совершенно секретно», и сведений о подробностях предъявленного обвинения, как и о месте задержания фигуранта нет. Заседание по делу Чижена пройдет 25 сентября в Москве.

Дело рассматривает судья Лефортовского суда. Когда именно произошел арест, неизвестно. Ранее информацию о задержанном, которому вменяют статью 276 Уголовного кодекса (шпионаж), не публиковали. Согласно положениям УК РФ, обвиняемому грозит заключение в колонии сроком от 10 до 20 лет, а если преступление сопровождалось ущербом в особо крупном размере или совершено группой лиц, подсудимый может получить и пожизненное лишение свободы. Также статья предусматривает штрафы до нескольких миллионов рублей.

15 сентября «Коммерсант» сообщал о появлении в картотеке Лефортовского суда записи об аресте иностранного гражданина Ван Ю.Ч. В категории дела указывалось, что суд рассматривал ходатайство о продлении срока содержания под стражей по уголовному делу о шпионаже. Дело также было маркировано грифом «совершенно секретно», напоминает The Moscow Times.

