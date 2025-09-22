ПВТ ушел в серую зону
- 22.09.2025, 21:42
- 1,596
Сомнительные платежные схемы стали нормой.
ПВТ сегодня перестал быть витриной для западных инвесторов. Белорусские власти делают ставку на интеграцию с российским цифровым рынком и параллельно на официальном уровне развивают проекты в сфере криптовалют, пишет Алесь Гудия для «Позiрка».
Декреты позволяют резидентам работать с токенами и блокчейном, а Нацбанк совместно с Россией готовит запуск цифрового рубля как инструмента обхода санкций и контроля транзакций.
Фактически сосуществуют уже два направления. С одной стороны, в ПВТ продолжают работать проекты и компании, ориентированные на открытый рынок, с другой — значительная часть уходит в серую зону: онлайн-игорный бизнес, криптотрейдинг и разработку схем обхода санкций.
Сегодня белорусский ИТ-сектор в целом и ПВТ в частности уже мало напоминают ту сферу, которая когда-то символизировала модернизацию и свободное дыхание экономики. Он работает в новых институциональных и правовых условиях, когда контакты с западными заказчиками полулегальны или вовсе невозможны и все больше компаний уводят свои проекты в теневую сферу.
Это, впрочем, неудивительно: если вся экономика функционирует в режиме «иногда не до законов», было бы странно ожидать, что ИТ останется образцом прозрачности. Более того, белорусский сектор все активнее перенимает российскую модель, в которой обход санкций и сомнительные платежные схемы стали нормой.
Такой вектор лишь усиливает неопределенность. Новые проекты обретают все более мутный характер, риски растут, а горизонты развития — стремительно сужаются. Из драйвера будущего ПВТ все больше превращается в инструмент сиюминутного выживания в серой зоне экономики.