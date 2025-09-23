Эстония готова разместить британское ядерное оружие на фоне инцидента с РФ
- 23.09.2025, 9:16
НАТО обсуждает реагирование на нарушение воздушного пространства страны.
Эстония готова принять британские F-35 с ядерным потенциалом после нарушения воздушного пространства РФ. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, передает The Telegraph.
Это решение обсуждается на фоне последних инцидентов: на прошлой неделе три российских МиГ-31 нарушили эстонское воздушное пространство, находясь в пределах границ НАТО в течение 12 минут.
«Двери всегда открыты для союзников», - подчеркнул Певкур, отвечая на вопрос о возможном размещении F-35A.
Британские истребители уже ротируются на авиабазе Амари в рамках миссии НАТО по патрулированию Балтии, а новые самолеты шестого поколения ожидаются к концу десятилетия.
Эстония не имеет собственных истребителей, поэтому на авиабазе Амари регулярно несут службу британские F-35 и Typhoon, а также самолеты других союзников. Министр обороны подчеркнул, что любые действия НАТО должны быть пропорциональными и приниматься в каждом конкретном случае.
Россия отрицает нарушение воздушного пространства Эстонии, однако Певкур отметил, что Эстония имеет доказательства и вела контакты с пилотами через радиочастоты. Самолеты РФ были отведены с помощью итальянских F-35.
На этой неделе НАТО проводит консультации относительно дальнейших шагов после инициативы Эстонии по статье 4. Премьер Польши Дональд Туск и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер подтвердили готовность противостоять любым нарушениям воздушного пространства НАТО.