Назван фрукт, способный защитить печень

  • 23.09.2025, 10:06
  • 1,412
Особенно после похмелья.

Международная группа учкных из Южной Кореи и Китая выяснила, что экстракт уссурийской груши (Pyrus ussuriensis) способен защищать печень от повреждений, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Food & Function.

Уссурийская груша традиционно используется в народной медицине для снижения симптомов похмелья. Теперь ее эффективность получила научное подтверждение. В лабораторных испытаниях экстракт Pyrus ussuriensis показал способность снижать токсичное воздействие этанола на клетки печени.

Ученые отмечают: экстракт активировал ферменты, отвечающие за расщепление алкоголя и снижение уровня ацетальдегида. Ацетальдегид — это вещество, которое образуется в организме при окислении спиртных напитков. При избытке алкоголя в крови ферментные системы не справляются с полным превращением ацетальдегида в уксусную кислоту, в результате он накапливается в организме, повреждая печень.

Кроме того, исследователи зафиксировали подавление активности фермента CYP2E1, который усиливает образование вредных соединений при переработке алкоголя в организме.

Эксперименты на животных с острой алкогольной интоксикацией подтвердили: воздействие экстракта снижало уровень этанола и его метаболитов в крови, уменьшало воспаление в печени и повышало антиоксидантную защиту. Также наблюдалось значительное снижение биомаркеров печеночного повреждения — ферментов AST и ALT.

