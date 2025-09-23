закрыть
Житель Могилева держал дома стреляющие авторучки

  • 23.09.2025, 15:06
Житель Могилева держал дома стреляющие авторучки

Их признали огнестрельным оружием.

Житель Могилева прятал дома стреляющие авторучки. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Так, дома у 62-летнего могилевчанина сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД были обнаружены и изъяты две стреляющие авторучки. Предметы, похожие на оружие были отправлены на судебную баллистическую экспертизу.

Эксперты пришли к выводам, что изъятые предметы были изготовлены по типу атипичного стреляющего устройства. Необычные авторучки могилевчанина могут стрелять малокалиберными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения. Их отнесли к атипичному ручному короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию. И также установили, что изготовлены стреляющие авторучки были самодельным способом. Кроме того, исследовались два заводских патрона, один из которых оказался пригодным для стрельбы.

