Житель Могилева держал дома стреляющие авторучки 23.09.2025, 15:06

Их признали огнестрельным оружием.

Житель Могилева прятал дома стреляющие авторучки. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Так, дома у 62-летнего могилевчанина сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД были обнаружены и изъяты две стреляющие авторучки. Предметы, похожие на оружие были отправлены на судебную баллистическую экспертизу.

Эксперты пришли к выводам, что изъятые предметы были изготовлены по типу атипичного стреляющего устройства. Необычные авторучки могилевчанина могут стрелять малокалиберными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения. Их отнесли к атипичному ручному короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию. И также установили, что изготовлены стреляющие авторучки были самодельным способом. Кроме того, исследовались два заводских патрона, один из которых оказался пригодным для стрельбы.

