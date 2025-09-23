Житель Могилева держал дома стреляющие авторучки
Их признали огнестрельным оружием.
Житель Могилева прятал дома стреляющие авторучки. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Так, дома у 62-летнего могилевчанина сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД были обнаружены и изъяты две стреляющие авторучки. Предметы, похожие на оружие были отправлены на судебную баллистическую экспертизу.
Эксперты пришли к выводам, что изъятые предметы были изготовлены по типу атипичного стреляющего устройства. Необычные авторучки могилевчанина могут стрелять малокалиберными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения. Их отнесли к атипичному ручному короткоствольному гладкоствольному огнестрельному оружию. И также установили, что изготовлены стреляющие авторучки были самодельным способом. Кроме того, исследовались два заводских патрона, один из которых оказался пригодным для стрельбы.