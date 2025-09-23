закрыть
«Диван за 6 тысяч превратился в развалину»

  • 23.09.2025, 18:12
«Диван за 6 тысяч превратился в развалину»

Белорусы критикуют качество мебели «Пинскдрев».

Белоруска поделилась в тиктоке видео, в котором пожаловалась на диван «Ричмонд» от «Пинскдрева». Мебель стоила около 6 тысяч рублей, но уже через девять месяцев начала разваливаться: провалилась спальная часть, вырвался шнур, начала ломаться деревянная доска. Женщина отметила, что диван используется нечасто, поэтому быстрая поломка ее возмутила. В магазине пообещали заменить товар, пишет BGMedia.

Под этим постом разгорелась дискуссия. Большинство пользователей согласились, что «Пинскдрев» в последние годы значительно потерял в качестве:

«У меня тоже был угловой диван. Через два года пришлось выбросить, потому что ремонтировать его никто не взялся»;

«Покупал детям кровати. Повелся на бренд, мол, качество. А оказалось, что в «Ами-мебель» делают не хуже, да и в два раза дешевле»;

«Тоже купила угловой диван в «Пинскдреве». После шести месяцев использования не диван, а не понятно что. Мы только на нем сидим, когда смотрим телевизор. И это очень редко».

Бывшие сотрудники фабрики также подтверждают: даже дорогие модели теперь делаются на основе ДСП, поэтому служат недолго.

Многие белорусы признаются, что уже давно покупают мебель у частников или у других производителей: и дешевле, и надежнее. Приводят примеры — «Савлуков» из Витебска или «Ами-мебель». Люди говорят: «В Ами за такие деньги можно взять шесть диванов и менять каждый год — все равно будет выгоднее».

Некоторые комментаторы, правда, защищают «Пинскдрев», вспоминая старую мебель, которая служит десятилетиями:

«У родителей диван стоит уже 20 лет, до сих пор как новый. Но, наверное, те времена прошли»;

«У нас угловой диван «Пинскдрев» 14 лет, используется для сна, все отлично».

В целом обсуждения засвидетельствовали, что когда-то уважаемый бренд «Пинскдрев» теперь теряет доверие.

@elena_sienkiewicz #мебель Пинск древ#бракиликачество ♬ оригинальный звук - Елена

