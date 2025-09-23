Reuters: Завод «Газпрома» в Астрахани остановился после атаки дронов
- 23.09.2025, 19:38
Подробности.
Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома» остановил производство моторного топлива 22 сентября после пожара, вызванного атакой беспилотников. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли сообщает Reuters.
По словам собеседников агентства, пожар охватил установку по производству конденсата мощностью 3 млн тонн в год, обеспечивающую выпуск товарного автобензина и дизельного топлива.
Завод, расположенный недалеко от Каспийского моря, примерно в 1675 км от границы с Украиной, может возобновить производство только через несколько недель или месяцев, утверждают источники Reuters.
Газпром не ответил на запрос Reuters о комментарии.