Reuters: Завод «Газпрома» в Астрахани остановился после атаки дронов 23.09.2025, 19:38

Подробности.

Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома» остановил производство моторного топлива 22 сентября после пожара, вызванного атакой беспилотников. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, пожар охватил установку по производству конденсата мощностью 3 млн тонн в год, обеспечивающую выпуск товарного автобензина и дизельного топлива.

Завод, расположенный недалеко от Каспийского моря, примерно в 1675 км от границы с Украиной, может возобновить производство только через несколько недель или месяцев, утверждают источники Reuters.

Газпром не ответил на запрос Reuters о комментарии.

