закрыть
23 сентября 2025, вторник, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: Завод «Газпрома» в Астрахани остановился после атаки дронов

  • 23.09.2025, 19:38
Reuters: Завод «Газпрома» в Астрахани остановился после атаки дронов

Подробности.

Астраханский газоперерабатывающий завод «Газпрома» остановил производство моторного топлива 22 сентября после пожара, вызванного атакой беспилотников. Об этом со ссылкой на три источника в отрасли сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, пожар охватил установку по производству конденсата мощностью 3 млн тонн в год, обеспечивающую выпуск товарного автобензина и дизельного топлива.

Завод, расположенный недалеко от Каспийского моря, примерно в 1675 км от границы с Украиной, может возобновить производство только через несколько недель или месяцев, утверждают источники Reuters.

Газпром не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников