Более миллиона человек эвакуировали в ожидании супертайфуна в Китае 23.09.2025, 20:16

Тайфун приближается к провинции Гуандун.

В Китае эвакуировали более 1,04 миллиона человек в ожидании надвигающегося на юг страны супертайфуна. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Речь идет о супертайфуне «Рагаса» со скоростью ветра 20 километров в час, который приближается к провинции Гуандун. По прогнозам специалистов, 24-25 сентября явление ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао, а также затронет провинцию Юньнань.

Метеорологи ожидают ураганы, проливные дожди, масштабные наводнения и даже цунами. В связи с этим из провинции Гуандун уже эвакуировали более 1,044 миллиона человек. В опасных районах приостановили учебу в школе, работу магазинов и предприятий.

