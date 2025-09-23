Ученые нашли в мозге систему, заживляющую тело во сне 23.09.2025, 20:28

1,354

Она отвечает за выработку гормона роста.

Когда мы спим, наш мозг запускает выработку гормона роста, который строит и восстанавливает мышцы и кости. Но то, каким образом это происходит, долгое время оставалось загадкой. Теперь же ученым из Калифорнийского университета в Беркли удалось найти в мозге мышей особые механизмы и петли обратной связи, которые регулируют выработку гормона роста во сне, сообщает Science Alert.

Результаты исследования могут помочь эффективнее лечить заболевания, связанные с нарушениями сна, включая диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера. Понимание сна — ключ к пониманию целого ряда аспектов здоровья человека.

Ученым удалось напрямую зарегистрировать нейронную активность во время нескольких циклов сна и бодрствования у мышей. В результате исследователи выявили, что гормон роста по-разному вырабатывался во время фаз быстрого и медленного сна.

Хотя уровень гормона роста повышался в обеих фазах, нейроны, стимулирующие и подавляющие его выработку, меняли свое влияние. Также наблюдалась петля обратной связи с участием нейронов голубого пятна (locus coeruleus) – области мозга, связанной с бодрствованием.

«Это говорит о том, что сон и гормон роста образуют тесно сбалансированную систему. Недостаток сна снижает выработку гормона роста, а его избыток, в свою очередь, может подтолкнуть мозг к бодрствованию. Сон стимулирует выработку гормона роста, который, в свою очередь, регулирует бодрствование, и этот баланс необходим для роста, восстановления и здорового обмена веществ», - заявил нейробиолог Дэниел Сильверман.

Помимо своей основной функции — стимуляции роста — гормон роста управляет переработкой глюкозы и жиров в организме. Без необходимого количества гормона, из-за недостатка сна, может увеличиться риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com