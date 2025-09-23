закрыть
23 сентября 2025, вторник, 21:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли в мозге систему, заживляющую тело во сне

  • 23.09.2025, 20:28
  • 1,354
Ученые нашли в мозге систему, заживляющую тело во сне

Она отвечает за выработку гормона роста.

Когда мы спим, наш мозг запускает выработку гормона роста, который строит и восстанавливает мышцы и кости. Но то, каким образом это происходит, долгое время оставалось загадкой. Теперь же ученым из Калифорнийского университета в Беркли удалось найти в мозге мышей особые механизмы и петли обратной связи, которые регулируют выработку гормона роста во сне, сообщает Science Alert.

Результаты исследования могут помочь эффективнее лечить заболевания, связанные с нарушениями сна, включая диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера. Понимание сна — ключ к пониманию целого ряда аспектов здоровья человека.

Ученым удалось напрямую зарегистрировать нейронную активность во время нескольких циклов сна и бодрствования у мышей. В результате исследователи выявили, что гормон роста по-разному вырабатывался во время фаз быстрого и медленного сна.

Хотя уровень гормона роста повышался в обеих фазах, нейроны, стимулирующие и подавляющие его выработку, меняли свое влияние. Также наблюдалась петля обратной связи с участием нейронов голубого пятна (locus coeruleus) – области мозга, связанной с бодрствованием.

«Это говорит о том, что сон и гормон роста образуют тесно сбалансированную систему. Недостаток сна снижает выработку гормона роста, а его избыток, в свою очередь, может подтолкнуть мозг к бодрствованию. Сон стимулирует выработку гормона роста, который, в свою очередь, регулирует бодрствование, и этот баланс необходим для роста, восстановления и здорового обмена веществ», - заявил нейробиолог Дэниел Сильверман.

Помимо своей основной функции — стимуляции роста — гормон роста управляет переработкой глюкозы и жиров в организме. Без необходимого количества гормона, из-за недостатка сна, может увеличиться риск развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников