23 сентября 2025, вторник, 22:08
На Минском море яхту весом 18 тонн выбросило на пляж

  • 23.09.2025, 22:03
На Минском море яхту весом 18 тонн выбросило на пляж

Видео.

В редакцию Onlíner читатель прислал видео с яхтой, которая села на мель прямо у пляжа №5 на Минском море. На судне находились пассажиры в спасательных жилетах. Журналисты связались с владельцем яхты и узнали, по какой причине она оказалась на мели.

Еще вчера, хотя в это уже мало верится, на пляжах Минского моря загорали отдыхающие, наслаждаясь теплыми лучами сентябрьского солнца. Конечно, такой движухи и развлечений, как летом, там уже не было. Но люди не скучали: к берегу пляжа №5 неожиданно прибило двухэтажную яхту, кажется, самую большую из всех, что есть на Минском море, и она села на мель вместе с пассажирами. Попытки вернуть судно в море не сразу увенчались успехом, прошло, со слов очевидцев, часа два, а то и больше.

Журналисты связались с владельцем яхты и его капитаном Александром Маныло. Появилась она у него только в этом году и под конец сезона внезапно села на мель.

— Вчера я катал восьмерых человек по Минскому морю. В какой-то момент клиент попросил пришвартоваться у пляжа №5, где работал магазин. Пока он туда ходил, изменилось направление ветра — и яхта, которая весит 18 тонн, села на мель почти у самого берега! Такое со мной случилось впервые, конечно, — объяснил капитан.

По словам собеседника, благодаря неравнодушным пассажирам, а также отдыхающим через несколько часов яхту все же удалось вернуть в море.

— Изначально ситуация казалась неразрешимой. Вариант с краном сразу отпал из-за песчаной поверхности, оставались только отдыхающие и сотрудники, дежурившие на спасательном посту, — общими усилиями мы и справились, за что я всем причастным очень благодарен. Если бы не помощь этих людей, яхту пришлось бы оставить на зимовку прямо на том месте, где она застряла, и ждать прилива, — подытожил Александр.

