Трамп: Страны НАТО могут сбивать военные самолеты РФ в своем пространстве 4 23.09.2025, 22:16

1,360

Об этом глава Белого дома сказал на пресс-конференции с президентом Украины.

Президент США Дональд Трамп считает, что страны НАТО имеют право сбивать российские военные самолеты в своем воздушном пространстве. Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН.

На уточняющий вопрос о содействии США союзникам НАТО в подобных действиях Трамп ответил, что это «зависит от обстоятельств». Американский президент отметил, что очень серьезно настроен насчет сотрудничества с альянсом, который активно покупает у США оружие.

REPORTER: "Do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace?"@POTUS: "Yes, I do." pic.twitter.com/jiiQJFA0FB — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025

В начале сентября Польша и Эстония обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства. Обе страны запросили консультации стран НАТО по статье 4 Устава альянса — она предполагает консультации членов блока, если одна из стран заявляет об угрозе территориальной целостности и безопасности. Союзники отметили, что Россия несет ответственность за действия, которые «ведут к эскалации».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com