Трамп: Страны НАТО могут сбивать военные самолеты РФ в своем пространстве

Трамп: Страны НАТО могут сбивать военные самолеты РФ в своем пространстве4
- 23.09.2025, 22:16
Об этом глава Белого дома сказал на пресс-конференции с президентом Украины.
Президент США Дональд Трамп считает, что страны НАТО имеют право сбивать российские военные самолеты в своем воздушном пространстве. Он утвердительно ответил на соответствующий вопрос во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН.
На уточняющий вопрос о содействии США союзникам НАТО в подобных действиях Трамп ответил, что это «зависит от обстоятельств». Американский президент отметил, что очень серьезно настроен насчет сотрудничества с альянсом, который активно покупает у США оружие.
REPORTER: "Do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace?"@POTUS: "Yes, I do." pic.twitter.com/jiiQJFA0FB— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 23, 2025
В начале сентября Польша и Эстония обвинили Россию в нарушении своего воздушного пространства. Обе страны запросили консультации стран НАТО по статье 4 Устава альянса — она предполагает консультации членов блока, если одна из стран заявляет об угрозе территориальной целостности и безопасности. Союзники отметили, что Россия несет ответственность за действия, которые «ведут к эскалации».