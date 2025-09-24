закрыть
ChatGPT с первого раза выиграл $150 тысяч в лотерею

  • 24.09.2025, 3:31
Американка решила применить искусственный интеллект для выбора необходимых номеров.

Жительница Мидлотиана (штат Вирджиния) Кэрри Эдвардс стала обладательницей выигрыша 150 тысяч долларов после того, как доверилась подсказке ChatGPT. О необычной истории сообщает портал New York Post.

По словам женщины, она решила применить искусственный интеллект для выбора необходимых номеров. Нейросеть дала ей комбинацию чисел от 1 до 69 — у чат-бота получилось угадать четыре цифры из пяти.

Спустя дня американка получила на свой мобильный уведомление о выигрыше в лотерею. Сначала Эдвардс показалось, что сообщение — мошеннический спам, однако потом проверила письмо и пришла от этой новости в восторг. Победительница призналась, что хочет направить весь свой выигрыш на благотворительность, демонстрируя хороший пример для других.

