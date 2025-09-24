закрыть
24 сентября 2025, среда, 10:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Можно заработать $500 за три дня»

  • 24.09.2025, 9:47
  • 2,166
«Можно заработать $500 за три дня»

Белоруска рассказала о реалиях необычной профессии.

Героиня статьи на сайте Onliner Диана по диплому — юрист, а по призванию — хоумстейджер-декоратор. Эта работа — что-то вроде «фотошопа» для интерьера: ловкость рук, знание приемов и насмотренность помогают подать помещение так, чтобы быстрее и дороже его продать или сдать в аренду.

Некоторые проекты делаются быстро, буквально за два-три дня, а заработать можно $500. Узнали, как зайти в эту сферу, где брать клиентов и на какой доход в месяц можно рассчитывать.

Начинаем беседу с краткого ликбеза. Задачу сделать интерьер красивым могут выполнять разные люди — от архитекторов до декораторов. Граница их зон ответственности — ремонт: хоумстейджеры и декораторы наводят лоск там, где не нужны серьезные ремонтные работы. Хоумстейджинг — это работа под сделку, чтобы выгодно выделить квартиру на рынке недвижимости, а задача декоратора — создать в помещении уют и сделать так, чтобы владельцу было комфортно жить там.

Интерес к визуалу и интерьерам у Дианы был еще во время работы в суде: она то и дело ходила на выставки и конференции, общалась с дизайнерами, следила за трендами. А дальше классическая история: декрет, трое детей, выход уже в новое дело. К мысли «А может, заниматься интерьерами профессионально?» подтолкнула собственная квартира, где мы сейчас в гостях.

На 91 «квадрате» классическая конфигурация трешки: гостиная, спальня, детская. Белые стены, цветовые акценты, кое-где старинные детали, есть и хендмейд — в обустройство дома вовлечены и Диана, и ее муж, а ремонт был сделан еще 14 лет назад. За это время были разве что небольшие доработки и штрихи. Квартира досталась семье в виде серых бетонных стен. В такой ситуации бывает, что хочется ремонт по принципу «все и сразу», но тут было иначе: пожелания были четкими и не спорили между собой.

— Мы много путешествовали, и снимать квартиры или пожить в отелях — хороший способ понять, что нравится и чего хочется. Однажды мы сняли квартиру в Риме. Я очень люблю цвет графита, у меня даже диван такой, а там вся спальня была выкрашена в графитовый, кроме светлого потолка. Я переночевала в этой квартире и поняла, что хочется просто убежать. Темные стены оказались вообще не моим. И наоборот, парижская квартира со светлыми стенами, эклектикой и винтажем оказалась очень близкой по духу.

В доме хватает таких деталей: например, в спальне кресло, привезенное из Марселя, а в гостиной — винтажное, найденное на барахолке. Муж Дианы не поклонник винтажных вещей и сперва не хотел такое домой, но потом согласился и сам купил его в подарок жене на Новый год.

Рядом над диваном висит картина в серо-голубых тонах. Конкретно эта — недорогая, купленная у молодой художницы. Если переводить на язык хоумстейджинга, картина — способ сделать интерьер богаче и повысить статус помещения. Как ориентирует Диана, вполне можно уложиться в 100 рублей.

Справа на кухне — комод авторства наших героев: Диана нашла на барахолке ручки от французского буфета, подобрали столешницу из керамогранита, муж собрал все исходники вместе.

— Для своих клиентов я тоже придумываю разные варианты из того, что есть. Я за вторичное потребление: всегда можно из имеющегося придумать что-то уникальное и интересное. Многое решают детали. Например, обычный шкаф из ДСП с новыми ручками выглядит просто потрясающе, и это очень бюджетный вариант, — слова Дианы подтверждает кухонный гарнитур рядом: его «родные» ручки были хромированными.

К концу своего ремонта собеседнице стало ясно: дизайн нравится, а вот долгий ремонт — нет. Ее увлеченность интерьерами и визуалом стали замечать другие люди — друзья и знакомые то и дело спрашивали советы. Все это логично вылилось в учебу — сперва на курсах декоратора от одной из российских школ дизайна, потом на интерьерного стилиста (этот человек оформляет интерьер для съемок и делает так, чтобы помещение эффектно смотрелось на фото).

Диана рассказывает, что теория дополнялась практикой в поездках. «Тренажером» становилась каждая новая квартира, где семья оставалась на ночевку. Посмотреть изнутри удалось и на европейские жилища, и на белорусские.

— Я анализировала, что мне нравится, а что нет, какие есть недочеты, что я бы сделала иначе. Однажды в Гродно мы сняли квартиру, где был заметен свежий ремонт. В гостиной сверху были огромные балки, притом что потолки в квартире низкие. Визуально это делало их еще ниже и очень утяжеляло пространство. Люди потратили и деньги, и время, чтобы это все установить, — достаточно дорогостоящее решение, но оно испортило помещение. Проанализировав наш рынок, я поняла, что у нас очень мало интересных квартир.

«На одном заказе можно заработать $500»

Дальше пришло время получать опыт в реальных продажах — собеседница устроилась в агентство недвижимости. Это был уже 2024 год.

— Хоумстейджинг помог мне продать квартиру за один день. Я приехала, мы убрали все лишние вещи, красиво оформили кровать. Убрали напоминания о том, что тут живут люди, лишний визуальный шум, в том числе на кухне. Добавили декора — его выбирали из того, что уже было в шкафу у хозяйки. Сфотографировали. В итоге квартира продалась за те деньги, которые хотел продавец.

По словам собеседницы, агентство тоже дало ценный опыт посещения разных квартир, а еще у нее была возможность понаблюдать, как на них реагируют потенциальные покупатели. Один из визитов запомнился особенно.

— Мы пришли в квартиру, а там ужасный запах, хотя квартира была очень неплохая. Хозяин сдавал эту квартиру, а параллельно продавал. Арендаторы встретили нас в халатах, кто-то лежал на диване. Мои клиенты выбежали оттуда со словом «нет», даже толком не посмотрев квартиру. Потому что первое впечатление — решающее.

Вообще, продавать квартиру нужно без жильцов. Покупатель должен примерить ее на себя, почувствовать себя ее хозяином. А жильцы могут помешать продаже, могут сказать что-то не то. Если им что-то не понравилось, может возникнуть конфликт, — это Диана с ходу прикидывает сценарии, которые могут сорвать сделку.

Первый клиент, который обратился именно за услугой хоумстейджинга, появился еще во время работы в агентстве. Его привлечь помог необычный способ: собеседница продавала на барахолке шторы и указала в описании хоумстейджинг. Так ее нашел человек, который хотел сдать свою квартиру в долгосрочную аренду.

— Это была двухкомнатная квартира небольшого метража, одна из комнат — проходная. Пространство было сложное, и у меня возникла идея: поставить диван посреди комнаты и за ним организовать рабочее место. Целевая аудитория квартиры — молодые люди или семейная пара без детей. Многие из них работают дома, поэтому я решила попробовать такой вариант. Еще в этой квартире использовала очень бюджетную вещь: вазы по 10 рублей. Они выглядели прекрасно и «делали» интерьер. На просмотр той квартиры сразу записались семь человек, сдалась двушка за $450. Это было в прошлом году, на тот момент это было на 50% выше среднего по рынку.

С хоумстейджингом для продажи Диане пока поработать не довелось: самые частые заказы — на декор, обычно они приходят через сарафанное радио. Стоимость проекта считается по метражу квартиры: ставка за «квадрат» в хоумстейджинге — $8—10, как декоратор — $10—12. Есть формат консультаций по интернету и вживую — это 200—250 рублей. С этой деятельности она уплачивает налог на профдоход в размере 10%. По словам Дианы, ее ценник ниже среднего по рынку: сейчас важно наработать клиентскую базу.

Вместе прикидываем возможные заработки: допустим, квартира 50 «квадратов» — на хоумстейджинге можно заработать $500. Проекты бывают разные. Например, если не нужно менять мебель, то реализация проекта может занять за пару дней. Три таких клиента в месяц — это уже доход в $1500.

Важный момент: стоимость расходников, которые остаются в квартире заказчика, сюда не входит. Например, это могут быть те же вазы, краска для старой плитки, свежий текстиль, что-то новое из мебели. Собеседница подчеркивает: это не обязательно дорого, и это тот случай, когда знание ассортимента барахолок и разных магазинов, насмотренность и фантазия помогают привести ее клиентов к лучшей сделке или уютному дому. На нужное впечатление могут работать и очень бюджетные вещи вроде чашки свежесваренного кофе.

— В хоумстейджинге самое дорогое — когда нужно менять мебель. Или если ее нет, а квартира для аренды. Плюс бытовая техника. А остальное я выбираю из бюджетных вариантов.

— Есть контраргумент, что все эти вещи не нужны: люди заедут и купят свое. Это искусственно завышает стоимость квартиры при продаже, а потом никто этим пользоваться не будет. Как вы считаете?

— Мой опыт работы в агентстве показал, что, наоборот, люди готовы переплатить за квартиру, потому что на фоне других она выглядит более ухоженно и интересно. Был случай: в квартире был хороший базовый ремонт, и на нее стояла очередь — у людей даже не было достаточного количества денег, но они готовы были занять, чтобы ее купить.

Тренд последних лет — люди хотят купить жилье и въехать, не думать о том, что надо что-то перекрашивать или ремонтировать. Это, наоборот, отпугивает. Квартиру можно продавать и без ремонта, на это тоже есть спрос, но тогда нужно вывезти весь хлам: чем больше вид на пол, тем больше кажется площадь помещения. И обязательно сделать клининг: чистые окна сильно влияют на восприятие квартиры. Однажды я как агент продавала квартиру и давала такой совет людям. Они не особенно хотели слушать, говорили, что машину чистую продать не могли, а в грязном состоянии она ушла быстро. В итоге у их квартиры было очень много показов, но она не продалась.

По словам собеседницы, хоумстейджинг — это не приукрашивание, а, наоборот, экономия для обеих сторон: спрос на хорошие квартиры есть, и люди готовы за это платить.

— Это экономит время и силы, люди получают жилье, в котором классно жить. И у них даже меняется жизнь, потому что среда, на самом деле, сильно влияет на человека — как эмоционально, так и на физическое здоровье.

Специалист отмечает, что люди уже знакомы с понятием хоумстейджинга — не приходится объяснять его отличие от дизайна интерьеров. По ее словам, спрос на эту услугу есть, и он растет.

— Люди влюбляются в квартиры эмоциональные, оформленные, где они сразу могут почувствовать себя хозяином, где есть уже сценарий их жизни, — считает Диана.

Бюджетные способы и лайфхаки для преображения жилья мы уже разбирали в прошлой статье о хоумстейджинге.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников