«Можно заработать $500 за три дня»

Белоруска рассказала о реалиях необычной профессии.

Героиня статьи на сайте Onliner Диана по диплому — юрист, а по призванию — хоумстейджер-декоратор. Эта работа — что-то вроде «фотошопа» для интерьера: ловкость рук, знание приемов и насмотренность помогают подать помещение так, чтобы быстрее и дороже его продать или сдать в аренду.

Некоторые проекты делаются быстро, буквально за два-три дня, а заработать можно $500. Узнали, как зайти в эту сферу, где брать клиентов и на какой доход в месяц можно рассчитывать.

Начинаем беседу с краткого ликбеза. Задачу сделать интерьер красивым могут выполнять разные люди — от архитекторов до декораторов. Граница их зон ответственности — ремонт: хоумстейджеры и декораторы наводят лоск там, где не нужны серьезные ремонтные работы. Хоумстейджинг — это работа под сделку, чтобы выгодно выделить квартиру на рынке недвижимости, а задача декоратора — создать в помещении уют и сделать так, чтобы владельцу было комфортно жить там.

Интерес к визуалу и интерьерам у Дианы был еще во время работы в суде: она то и дело ходила на выставки и конференции, общалась с дизайнерами, следила за трендами. А дальше классическая история: декрет, трое детей, выход уже в новое дело. К мысли «А может, заниматься интерьерами профессионально?» подтолкнула собственная квартира, где мы сейчас в гостях.

На 91 «квадрате» классическая конфигурация трешки: гостиная, спальня, детская. Белые стены, цветовые акценты, кое-где старинные детали, есть и хендмейд — в обустройство дома вовлечены и Диана, и ее муж, а ремонт был сделан еще 14 лет назад. За это время были разве что небольшие доработки и штрихи. Квартира досталась семье в виде серых бетонных стен. В такой ситуации бывает, что хочется ремонт по принципу «все и сразу», но тут было иначе: пожелания были четкими и не спорили между собой.

— Мы много путешествовали, и снимать квартиры или пожить в отелях — хороший способ понять, что нравится и чего хочется. Однажды мы сняли квартиру в Риме. Я очень люблю цвет графита, у меня даже диван такой, а там вся спальня была выкрашена в графитовый, кроме светлого потолка. Я переночевала в этой квартире и поняла, что хочется просто убежать. Темные стены оказались вообще не моим. И наоборот, парижская квартира со светлыми стенами, эклектикой и винтажем оказалась очень близкой по духу.

В доме хватает таких деталей: например, в спальне кресло, привезенное из Марселя, а в гостиной — винтажное, найденное на барахолке. Муж Дианы не поклонник винтажных вещей и сперва не хотел такое домой, но потом согласился и сам купил его в подарок жене на Новый год.

Рядом над диваном висит картина в серо-голубых тонах. Конкретно эта — недорогая, купленная у молодой художницы. Если переводить на язык хоумстейджинга, картина — способ сделать интерьер богаче и повысить статус помещения. Как ориентирует Диана, вполне можно уложиться в 100 рублей.

Справа на кухне — комод авторства наших героев: Диана нашла на барахолке ручки от французского буфета, подобрали столешницу из керамогранита, муж собрал все исходники вместе.

— Для своих клиентов я тоже придумываю разные варианты из того, что есть. Я за вторичное потребление: всегда можно из имеющегося придумать что-то уникальное и интересное. Многое решают детали. Например, обычный шкаф из ДСП с новыми ручками выглядит просто потрясающе, и это очень бюджетный вариант, — слова Дианы подтверждает кухонный гарнитур рядом: его «родные» ручки были хромированными.

К концу своего ремонта собеседнице стало ясно: дизайн нравится, а вот долгий ремонт — нет. Ее увлеченность интерьерами и визуалом стали замечать другие люди — друзья и знакомые то и дело спрашивали советы. Все это логично вылилось в учебу — сперва на курсах декоратора от одной из российских школ дизайна, потом на интерьерного стилиста (этот человек оформляет интерьер для съемок и делает так, чтобы помещение эффектно смотрелось на фото).

Диана рассказывает, что теория дополнялась практикой в поездках. «Тренажером» становилась каждая новая квартира, где семья оставалась на ночевку. Посмотреть изнутри удалось и на европейские жилища, и на белорусские.

— Я анализировала, что мне нравится, а что нет, какие есть недочеты, что я бы сделала иначе. Однажды в Гродно мы сняли квартиру, где был заметен свежий ремонт. В гостиной сверху были огромные балки, притом что потолки в квартире низкие. Визуально это делало их еще ниже и очень утяжеляло пространство. Люди потратили и деньги, и время, чтобы это все установить, — достаточно дорогостоящее решение, но оно испортило помещение. Проанализировав наш рынок, я поняла, что у нас очень мало интересных квартир.

«На одном заказе можно заработать $500»

Дальше пришло время получать опыт в реальных продажах — собеседница устроилась в агентство недвижимости. Это был уже 2024 год.

— Хоумстейджинг помог мне продать квартиру за один день. Я приехала, мы убрали все лишние вещи, красиво оформили кровать. Убрали напоминания о том, что тут живут люди, лишний визуальный шум, в том числе на кухне. Добавили декора — его выбирали из того, что уже было в шкафу у хозяйки. Сфотографировали. В итоге квартира продалась за те деньги, которые хотел продавец.

По словам собеседницы, агентство тоже дало ценный опыт посещения разных квартир, а еще у нее была возможность понаблюдать, как на них реагируют потенциальные покупатели. Один из визитов запомнился особенно.

— Мы пришли в квартиру, а там ужасный запах, хотя квартира была очень неплохая. Хозяин сдавал эту квартиру, а параллельно продавал. Арендаторы встретили нас в халатах, кто-то лежал на диване. Мои клиенты выбежали оттуда со словом «нет», даже толком не посмотрев квартиру. Потому что первое впечатление — решающее.

Вообще, продавать квартиру нужно без жильцов. Покупатель должен примерить ее на себя, почувствовать себя ее хозяином. А жильцы могут помешать продаже, могут сказать что-то не то. Если им что-то не понравилось, может возникнуть конфликт, — это Диана с ходу прикидывает сценарии, которые могут сорвать сделку.

Первый клиент, который обратился именно за услугой хоумстейджинга, появился еще во время работы в агентстве. Его привлечь помог необычный способ: собеседница продавала на барахолке шторы и указала в описании хоумстейджинг. Так ее нашел человек, который хотел сдать свою квартиру в долгосрочную аренду.

— Это была двухкомнатная квартира небольшого метража, одна из комнат — проходная. Пространство было сложное, и у меня возникла идея: поставить диван посреди комнаты и за ним организовать рабочее место. Целевая аудитория квартиры — молодые люди или семейная пара без детей. Многие из них работают дома, поэтому я решила попробовать такой вариант. Еще в этой квартире использовала очень бюджетную вещь: вазы по 10 рублей. Они выглядели прекрасно и «делали» интерьер. На просмотр той квартиры сразу записались семь человек, сдалась двушка за $450. Это было в прошлом году, на тот момент это было на 50% выше среднего по рынку.

С хоумстейджингом для продажи Диане пока поработать не довелось: самые частые заказы — на декор, обычно они приходят через сарафанное радио. Стоимость проекта считается по метражу квартиры: ставка за «квадрат» в хоумстейджинге — $8—10, как декоратор — $10—12. Есть формат консультаций по интернету и вживую — это 200—250 рублей. С этой деятельности она уплачивает налог на профдоход в размере 10%. По словам Дианы, ее ценник ниже среднего по рынку: сейчас важно наработать клиентскую базу.

Вместе прикидываем возможные заработки: допустим, квартира 50 «квадратов» — на хоумстейджинге можно заработать $500. Проекты бывают разные. Например, если не нужно менять мебель, то реализация проекта может занять за пару дней. Три таких клиента в месяц — это уже доход в $1500.

Важный момент: стоимость расходников, которые остаются в квартире заказчика, сюда не входит. Например, это могут быть те же вазы, краска для старой плитки, свежий текстиль, что-то новое из мебели. Собеседница подчеркивает: это не обязательно дорого, и это тот случай, когда знание ассортимента барахолок и разных магазинов, насмотренность и фантазия помогают привести ее клиентов к лучшей сделке или уютному дому. На нужное впечатление могут работать и очень бюджетные вещи вроде чашки свежесваренного кофе.

— В хоумстейджинге самое дорогое — когда нужно менять мебель. Или если ее нет, а квартира для аренды. Плюс бытовая техника. А остальное я выбираю из бюджетных вариантов.

— Есть контраргумент, что все эти вещи не нужны: люди заедут и купят свое. Это искусственно завышает стоимость квартиры при продаже, а потом никто этим пользоваться не будет. Как вы считаете?

— Мой опыт работы в агентстве показал, что, наоборот, люди готовы переплатить за квартиру, потому что на фоне других она выглядит более ухоженно и интересно. Был случай: в квартире был хороший базовый ремонт, и на нее стояла очередь — у людей даже не было достаточного количества денег, но они готовы были занять, чтобы ее купить.

Тренд последних лет — люди хотят купить жилье и въехать, не думать о том, что надо что-то перекрашивать или ремонтировать. Это, наоборот, отпугивает. Квартиру можно продавать и без ремонта, на это тоже есть спрос, но тогда нужно вывезти весь хлам: чем больше вид на пол, тем больше кажется площадь помещения. И обязательно сделать клининг: чистые окна сильно влияют на восприятие квартиры. Однажды я как агент продавала квартиру и давала такой совет людям. Они не особенно хотели слушать, говорили, что машину чистую продать не могли, а в грязном состоянии она ушла быстро. В итоге у их квартиры было очень много показов, но она не продалась.

По словам собеседницы, хоумстейджинг — это не приукрашивание, а, наоборот, экономия для обеих сторон: спрос на хорошие квартиры есть, и люди готовы за это платить.

— Это экономит время и силы, люди получают жилье, в котором классно жить. И у них даже меняется жизнь, потому что среда, на самом деле, сильно влияет на человека — как эмоционально, так и на физическое здоровье.

Специалист отмечает, что люди уже знакомы с понятием хоумстейджинга — не приходится объяснять его отличие от дизайна интерьеров. По ее словам, спрос на эту услугу есть, и он растет.

— Люди влюбляются в квартиры эмоциональные, оформленные, где они сразу могут почувствовать себя хозяином, где есть уже сценарий их жизни, — считает Диана.

Бюджетные способы и лайфхаки для преображения жилья мы уже разбирали в прошлой статье о хоумстейджинге.

