ФИФА планирует еще одно расширение чемпионата мира 2 24.09.2025, 13:33

Игры распределят между Европой, Африкой и Южной Америкой.

Международная федерация футбола (ФИФА) готова поддержать инициативу Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) о расширении чемпионата мира 2030 года.

Планируется раздувание турнира до рекордных 64 участников, сообщает издание Olé.

Предполагается, что соревнования участников разобьют на 16 групп по 4 сборной в каждой. В плей-офф выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы.

Организацию соревнований планируется распределить между 6 странами: Испанией, Португалией, Марокко, Аргентиной, Парагваем и Уругваем.

При этом все матчи 3 групп будут проведены в Южной Америке, а остальные – в Европе и Африке.

Напомним, уже на ЧМ-2026 впервые в истории сыграют 48 национальных сборных вместо привычных 32.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com