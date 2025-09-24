ФИФА планирует еще одно расширение чемпионата мира

ФИФА планирует еще одно расширение чемпионата мира2
Игры распределят между Европой, Африкой и Южной Америкой.
Международная федерация футбола (ФИФА) готова поддержать инициативу Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) о расширении чемпионата мира 2030 года.
Планируется раздувание турнира до рекордных 64 участников, сообщает издание Olé.
Предполагается, что соревнования участников разобьют на 16 групп по 4 сборной в каждой. В плей-офф выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы.
Организацию соревнований планируется распределить между 6 странами: Испанией, Португалией, Марокко, Аргентиной, Парагваем и Уругваем.
При этом все матчи 3 групп будут проведены в Южной Америке, а остальные – в Европе и Африке.
Напомним, уже на ЧМ-2026 впервые в истории сыграют 48 национальных сборных вместо привычных 32.