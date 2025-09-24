Зеленский: Остановить Путина сейчас дешевле, чем строить подземные бункеры 24.09.2025, 19:33

2,616

Президент Украины обратился к мировому сообществу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 сентября на заседании Генассамблеи ООН, что мировому сообществу было бы гораздо дешевле остановить российскую агрессию и гонку вооружений сейчас. Видеозапись опубликовал Fox в YouTube.

Зеленский рассказал, что Украина строит подземные школы и подземные больницы, чтобы защитить жизни. Кроме того, ей приходится тратить больше на защиту электростанций от атак российских беспилотников и ракет, чем на строительство спортивных сооружений или объектов культурной инфраструктуры, подчеркнул президент.

В то же время украинские фермеры учатся защищать свою технику от ударов российских FPV-дронов, и для них эта проблема «гораздо серьезнее, чем изменение климата», добавил Зеленский.

«Но есть ли у вас защита от подобных угроз? – обратился к мировым лидерам Зеленский. – Факты просты. Остановить эту войну сейчас, а вместе с ней и глобальную гонку вооружений дешевле, чем строить подземные детские сады или огромные бункеры для критически важной инфраструктуры. Позже. Остановить [ Владимира] Путина дешевле сейчас, чем пытаться защитить каждый порт и каждое судно от террористов с помощью морских беспилотников».

По словам украинского президента, остановить Россию дешевле сейчас, чем «задаваться вопросом, кто будет силой, способной создать простой беспилотник с ядерной боеголовкой».

«Поэтому мы должны использовать все, что у нас есть, чтобы заставить агрессора остановиться», – призвал Зеленский.

По его мнению, только тогда «есть реальный шанс, что гонка вооружений не закончится катастрофой для всех».

«Если для этого потребуется оружие, если для этого потребуется давление на Россию, то это нужно сделать. И это нужно сделать сейчас. Иначе Путин продолжит расширять войну», – резюмировал Зеленский.

