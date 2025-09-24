Еврокомиссия назвала способ заставить Словакию и Венгрию отказаться от нефти из России 24.09.2025, 22:17

ЕС введет пошлины на импорт российской нефти в эти страны.

Евросоюз (ЕС) введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию. Способ заставить две страны отказаться от поставок энергоресурсов из РФ назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает Rzeczpospolita.

По словам главы организации, при помощи пошлин указанные страны хотят побудить искать поставщиков за пределами России, поскольку они остались единственными странами ЕС, таким образом до сих пор финансирующими РФ. Тарифы будут введены до конца года.

В четверг, 4 сентября президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам что те должны прекратить закупки нефти российского происхождения. Глава Соединенных Штатов увязал этот вопрос с тем, что Москва не должна получать доходы, используемые в рамках украинского конфликта.

Европейский союз намерен ввести торговые ограничения на поставки нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба», подняв пошлины на ее транспортировку. В отличие от санкций, для которых необходима поддержка всех стран ЕС, торговые меры может поддержать большинство государств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com