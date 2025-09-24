Сколько стоят билеты на автобусы из Минска в Варшаву 24.09.2025, 22:54

Уже сегодня в полночь возобновит работу пограничный переход «Брест – Тересполь».

Автобусные перевозчики, похоже, решили не грабить пассажиров после почти двухнедельного закрытия белорусско-польской границы. Например, у Ecolines самые дешевые билеты из Минска в Варшаву стоят 140 рублей – как и до «блэкаута» в Бресте, пишет «Белсат».

Уже сегодня в полночь по польскому времени (в Беларуси будет час ночи) возобновит работу пограничный переход «Брест – Тересполь». После того, как премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении открыть границу, автомобилисты бросились регистрироваться в электронной очереди: если вчера в 15:00 там было 2300 легковых автомобилей, то сейчас – 3215. Кроме того, место зарезервировали уже 43 автобуса.

Когда постановление об открытии границы было подписано, автобусные перевозчики открыли продажу билетов на рейсы между Беларусью и Польшей.

Ecolines довезет из Минска до Варшавы за 140 рублей – столько же билеты на прямые рейсы стоили и до временного закрытия границы. Свободные места есть на сегодня и следующие ближайшие дни. По какой-то причине путь обратно в Беларусь дороже: 180 рублей.

Кроме того, перевозчик предлагает рейсы в Польшу транзитом через Литву, такое путешествие обойдется в 468 рублей. Столько же такие пересадочные рейсы стоят и в обратном направлении.

Intercars и «Минсктранс» предлагают билеты из Минска в Варшаву также за 140 рублей, – за 154 рубля. Такие же цены у них и на обратные рейсы.

Самые дешевые билеты – у перевозчиков «РИЧ Бай» и «Визит Тур», в обе стороны одинаково, 130 рублей.

Литовский перевозчик Eurolines TOKS BS предлагает варианты с пересадкой в Вильнюсе, за такую поездку придется заплатить 458 рублей.

Между тем за время, пока была закрыта белорусско-польская граница, подорожали билеты из Минска в Вильнюс. Если 13 сентября самый дешевый билет можно было приобрести за 190 рублей, то сейчас дешевле 250 рублей не въедешь. Такие цены – у Intercars и «Минсктранса». Ecolines просит 270 рублей, причем у этого перевозчика есть рейс из беларусской столицы в литовскую, который можно назвать приключенческим: транзитом через Россию, Эстонию и Латвию с двумя пересадками.

