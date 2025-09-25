Рютте разнес Лаврова 5 25.09.2025, 18:37

5,266

Mark Rutte

Photo: Getty Images

Генсек НАТО заявил, что на «министра со времен Христа» не стоит обращать внимания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал не обращать слишком много внимания на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

В частности, Рютте отметил, что Лавров является министром иностранных дел РФ «со времен рождения Иисуса Христа».

«С тех пор ничего полезного никогда не вылетало из его уст. Не обращайте на него слишком много внимания», - сказал Рютте.

