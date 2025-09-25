закрыть
25 сентября 2025, четверг, 19:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рютте разнес Лаврова

5
  • 25.09.2025, 18:37
  • 5,266
Рютте разнес Лаврова
Mark Rutte
Photo: Getty Images

Генсек НАТО заявил, что на «министра со времен Христа» не стоит обращать внимания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал не обращать слишком много внимания на заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом он заявил в эфире Fox News.

В частности, Рютте отметил, что Лавров является министром иностранных дел РФ «со времен рождения Иисуса Христа».

«С тех пор ничего полезного никогда не вылетало из его уст. Не обращайте на него слишком много внимания», - сказал Рютте.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров