27 сентября 2025, суббота, 9:57
США аннулируют визу президента Колумбии

  • 27.09.2025, 9:32
Густаво Петро

Стала известна причина.

США отменяют визу президента Колумбии Густаво Петро после его участия в протестах в Нью-Йорке и призывов к американским военным игнорировать приказы президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Государственный департамент США сообщил, что отзовет визу Петра, назвав его действия «безрассудными и подстрекательскими». Американская сторона подчеркнула, что глава государства призвал к насилию и попытался спровоцировать неповиновение среди американских солдат.

Протесты в Нью-Йорке и призывы к неповиновению

Петр принял участие в протестах на улицах Нью-Йорка против войны в Палестине. На обнародованных видео он призвал военных США не выполнять приказы Трампа. Администрация колумбийского лидера пока воздержалась от комментариев.

Эскалация в отношениях между Вашингтоном и Боготой

Решение об аннулировании визы стало очередным этапом обострения между двумя странами после того, как Трамп в этом месяце «лишил сертификации» Колумбию в рамках борьбы с наркоторговлей. Это ставит страну в один ряд с Венесуэлой, Боливией, Афганистаном и Мьянмой.

Петр ведет страну к изоляции

«Поведение Петра толкает Колумбию к международной изоляции, создавая угрозу для отношений с ключевым союзником», - отметил политический аналитик консалтинговой компании IDDEA Марио Карвахаль.

По его словам, президент больше сосредоточен на конфронтации и антисистемной риторике, чем на долгосрочных интересах государства.

Критика США на Генассамблее ООН

Во время выступления на Генассамблее ООН Петр резко высказался в адрес Вашингтона. Он заявил о провале войны с наркотиками, призвал к расследованию действий Трампа по операциям в Карибском бассейне и осудил поддержку США наступления Израиля в Палестине.

Рекордное производство кокаина

На фоне крупнейшего всплеска производства кокаина в истории Колумбию лишили статуса партнера в совместной борьбе с наркоторговлей. По данным, большинство мировых объемов производства происходит именно из этой страны.

Политические перспективы

В следующем году в Колумбии состоятся президентские выборы. Инвесторы ожидают, что страна может изменить политический курс и повернуться вправо, сделав ставку на более рыночные экономические подходы.

