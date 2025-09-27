Стефан Баторий: пять фактов о короле, правившем из Гродно 27.09.2025, 19:21

Он был личным врагом Ивана Грозного.

По слухам, он был потомком графа Дракулы, и личным врагом московского царя Ивана Грозного. Стал королем волей случая и едва не сделал Гродно. Лично возглавлял все военные походы, и создал одну из лучших армий в Европе. Но как ему удалось так успешно управлять государством, не зная языка своих поданных?

Сегодня, 27 сентября, в 1533 году родился Стефан Баторий, один из самых успешных и загадочных польских королей и князей Великого княжества Литовского. UDF собрал для вас пять удивительных фактов об этом человеке.

Проклятый род

На самом деле Стефана Батория звали Иштван Батори. Он родился в Трансильвании (северо-запад современной Румынии), которая считается одним из самых мистических мест в Европе. И это, пожалуй, единственное, что объединяет Стефана Батория с графом Дракулой. Точнее, с Владом Третьим Цепешем, правителем Валахии, который получил это прозвище за свою жестокость.

Отец Стефана был влиятельным магнатом. Мать – дочь королевского казначея Венгрии. Сам будущий король получил прекрасное европейское образование – учился в Падуанском университете. Батори дружили с королями, строили замки, имели собственные города, храбро воевали. Но репутация у рода была неоднозначной. Ходили слухи, что род проклят. Даже талант фехтования Стефана Батория (который считался лучшим фехтовальщиком в Европе) объясняли тем, что он продал душу дьяволу...

Уже после смерти короля слухи о проклятии рода вновь вспыхнули с новой силой. И все, благодаря его родной племяннице — графине Эржебет Батори, серийной убийцы, чье имя внесено в книгу рекордов Гинесса… За свою жизнь эта внешне благополучная вдова и мать пятерых детей путем обескровливания убила как минимум 650 юных девушек из окрестных деревень. Мотив -- графиня была уверена, что кровь девушек поможет вернуть ей молодость…

Жизнь с нелюбимой женой

Стефан Баторий стал королем Речи Посполитой и великим князем Великого княжества Литовского совершенно случайно. Когда в Польше скончался последний представитель династии Ягеллонов, было решено пригласить на трон человека со стороны. Вначале выбрали Анри Валуа, младшего сына французского короля Генриха Второго. Но тот правил страной всего четыре месяца. А затем, узнав о кончине родного брата, тайно покинул Польшу и сбежал во Францию, чтобы занять освободившийся трон.

Тогда на первый план вышла кандидатура князя Трансильвании Иштвана Батори. Одно из условий получения короны: брак с Анной Ягеллонкой (сестрой последнего короля Польши). И Стефан Баторий пошел на это. Вот только Анну, которая была старше его на 10 лет и не отличалась красотой, он так и полюбил. По слухам, после свадьбы он посвятил ей всего три ночи. А затем сказал, что она может приходить к нему, когда захочет.

Однажды Анна пришла. А Стефан вместо того, чтобы заключить ее в объятия… убежал. К слову, красавец Баторий пользовался у женщин невероятным успехом. А еще он отстранил Анну от политических дел. Сделал Гродно своей главной резиденцией, где жена никогда не бывала – она жила в королевском замке в Кракове.

Смелый реформатор

Стефан Баторий вошел в историю, как один из самых влиятельных политиков и полководцев своего времени. Он был королем всего 10 лет. Но за это время ему удалось объединить Королевство Польское и Великое княжество Литовское в единую державу -- Речь Посполитую. И создать одну из самых мощных армий в Европе, куда предпочитал набирать наемников, которым платил хорошие деньги.

И хотя король управлял страной без знания языков своих подданных (в разговоре с ними он пользовался латынью), ему удалось много сделать для образовательной системы страны. Он поддерживал иезуитов, которые считались лучшими учителями в Европе. При нем были основаны иезуитские коллегиумы в Люблине, Полоцке, Риге, Несвиже, Львове и Дерпте. Его привилеем Виленская иезуитская коллегия была преобразована в Академию. Сегодня это – старейший Университет в Вильнюсе (Литва).

А еще Баторий ввел в Речи Посполитой григорианский календарь, которым мы пользуемся сегодня. Стремился развивать инфраструктуру государственного управления в границах ВКЛ, планировал перенести столицу Речи Посполитой в Гродно, где перестроил королевский замок.

Личный враг Ивана Грозного

Военная удача сопутствовала Баторию практически всегда. Но его главное достижение: победа над Иваном Грозным в Ливонской войне, которая велась почти 20 лет. При нем был освобожден Полоцк, войска дошли до Пскова и Старой Русы, были ликвидированы все завоевания Ивана Грозного в Ливонии. Территория Ливонской конфедерации была разделена между Речью Посполитой, Швецией и Данией. В результате, порты Балтики, которые принадлежали Русской державе, вновь оказались в составе Великого княжества Литовского.

В 1584 году Иван Грозный умер. Его преемник на престоле (сын, Федор Иоаннович) был слаб здоровьем, да и умом не блистал. Московской держава была ослаблена опричниной. Баторий решил этим воспользоваться -- отправил в Москву свое посольство, которое озвучило предложение короля: объединить все земли вместе под скипетром Батория.

Московские бояре (которые, по сути, правили страной) отказались. И тогда польский король начал подготовку к новой войне с далеко идущими планами: захватить Московскую державу, объединить все славянские земли под своим началом, а затем ударить по Константинополю (Стамбулу) и разбить опасных для всего христианства турков. Его поддержали и в Ватикане. Папа Римский Сикст Пятый даже взялся финансировать эту военную кампанию. Но после смерти Батория план «через Москву на Константинополь» был «заморожен». Речь Посполитая «увязла» в выборах нового короля.

Загадочная смерть

По воспоминаниям современников, Стефан Баторий производил впечатление человека с богатырским здоровьем. Лично возглавлял все военные походы, мог часами охотиться, литрами пил крепкое венгерское вино. После его смерти в подвалах Гродненского замка осталось 50 полных бочек. Неудивительно, что внезапная кончина Батория в 53 года вызвала множество слухов и домыслов. Даже спустя 230 лет после его смерти российский историк Николай Карамзин писал: “12 декабря 1586 года скончался Стефан Баторий - или от яда или от неискусства врачей …”

Чтобы понять, что произошло, через три дня после смерти короля было произведено патологоанатомическое вскрытие -- первое на территории Восточной Европы. Причем, согласие на эту процедуру дал сам Папа Римский. В результате, медики пришли к заключению, что Стефан Баторий скончался от болезни почек. Правда, оригинал этого медицинского протокола не сохранился. Только копия, переписанная спустя 200 лет после смерти короля.

В 1934 году копия была проанализирована профессорами медицины из Кракова. Вывод, сделанный профессорами, совпадает с официальной версией – король скончался от уремии.

Кто знает, может быть, если бы Стефан Баторий прожил на несколько десятков лет дольше, мы бы жили совсем в другом государстве?.. Впрочем, история не имеет сослагательного наклонения.

