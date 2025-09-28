РФ атаковала Киев ракетами и дронами 28.09.2025, 8:03

Коллаж УНИАН, фото REUTERS, КОВА

В украинской столице шестеро пострадавших.

Россия утром атаковала Киев и область ракетами и стаями дронов, в результате атаки есть разрушения жилых и нежилых домов во многих районах. Всего в настоящее время в столице шестеро пострадавших. Пятерых из них медики госпитализировали, одной женщине оказали помощь на месте, пишет unian.net.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Соломенском районе частично разрушен 5-этажный дом, возник пожар. На второй локации - повреждение нежилого здания. В общем, сейчас трое пострадавших.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков БпЛА на припаркованные авто. На другой локации - на проезжую часть.

В Святошинском районе обломки БпЛА упали на двухэтажное нежилое здание. Пострадал 1 человек.

В Голосеевском районе обломки упали в частном секторе.

В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на припаркованные авто.

Также есть разрушения и пострадавшие в Киевской области. По данным КОВА, в Фастовском районе повреждения получили пять человек - работники одного из предприятий хлебозавода. На территории предприятия возник пожар.

В Белой Церкви возник пожар на кровле девятиэтажного жилого дома. Повреждены 6 автомобилей.

