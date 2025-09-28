Европа должна ударить по самому слабому месту России 8 28.09.2025, 12:53

3,158

Иллюстративное фото: Getty Images

(обновлено) Ни одна империя при таких расходах не выжила.

Россия переориентировала свою экономику на военные рельсы, что открыло для нее новые возможности, но при этом выявило главную слабость, которой может воспользоваться Запад.

Издание Forbes указало на несколько слабостей России.

Европейским военным планировщикам стоит уделять больше внимания тому, чтобы выводить из строя экономику России, которая испытывает трудности.

Хотя рост ВВП вновь стал положительным, экономика фактически находится в некой затянувшейся рецессии или, в лучшем случае, в состоянии стагфляции. Рынок труда, банковский сектор и потребительский сектор — точки уязвимости. Долгосрочный эффект заключается в том, что потенциал экономики разрушается под воздействием «военного кейнсианства».

Министерство обороны США начало привлекать экспертов по финансовым рынкам в свои стратегические группы для разработки ударов по уязвимым местам экономик противников; Европе следует поступать так же.

Кроме того, есть множество мер для нейтрализации российских банков и компаний, а также для прекращения прокси‑торговли через отдельные части Восточной Европы. Европа уже ведет теневую войну с Россией и вряд ли получит значительную помощь от нынешней администрации США. Ей нужно сосредоточиться на слабых местах России.

