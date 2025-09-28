Польские волейболисты впервые взяли бронзу чемпионата мира

Польские волейболисты впервые взяли бронзу чемпионата мира1
Поляки стали призерами четвертого чемпионата мира подряд.
Мужская сборная Польши стала бронзовым призером чемпионата мира по волейболу, который проходит на Филиппинах.
В матче, который прошел в Пасае, вице-чемпионы мира 2022 года поляки победили чехов — 25:18, 23:25, 25:22, 25:21.
Чехи впервые за 55 лет вошли в четверку лучших команд турнира.
Поляки впервые взяли бронзу на турнире — они трижды выигрывали чемпионат мира (1974, 2014, 2018 годы) и дважды брали серебро (2006, 2022).
Тренер сборной Польши Никола Грбич заявил, что после проигрыша в полуфинале итальянцам его игроки были опустошены, поэтому собраться на бронзовый матч им было совсем непросто. «Надеюсь, мы и дальше будем каждый раз возвращаться в Польшу с медалями», — цитирует Грбича volleyballworld.com.
В финале турнира сыграют команды Италии и Болгарии.