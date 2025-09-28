Белорус Золотой выиграл бронзу на ЧМ по академической гребле

Белорус Золотой выиграл бронзу на ЧМ по академической гребле2
- 28.09.2025, 14:46
Отставание от победителя составило меньше двух секунд.
Лидер сборной Беларуси по академической гребле Евгений Золотой завоевал бронзу на чемпионате мира в Шанхае, сообщает НОК.
До финального соревнования мужской одиночки из 30 спортсменов дошло только 6. На протяжении всего заезда белорус по большей части оставался в тени лидеров.
Но на последнем отрезке дистанции смог совершить мастерский рывок, что и подарило белорусу бронзовую медаль.
На втором месте расположился олимпийский чемпион 2024 года Оливер Цайдлер. Золото завоевал еще один олимпиец, но уже 2020 года, Стефанос Дукос.
В любом случае заезд был более чем конкурентный. Золотой отстал от победителя соревнований менее чем на две секунды. Его результат – 6:38:60.