закрыть
28 сентября 2025, воскресенье, 15:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус Золотой выиграл бронзу на ЧМ по академической гребле

2
  • 28.09.2025, 14:46
Белорус Золотой выиграл бронзу на ЧМ по академической гребле
Евгений Золотой

Отставание от победителя составило меньше двух секунд.

Лидер сборной Беларуси по академической гребле Евгений Золотой завоевал бронзу на чемпионате мира в Шанхае, сообщает НОК.

До финального соревнования мужской одиночки из 30 спортсменов дошло только 6. На протяжении всего заезда белорус по большей части оставался в тени лидеров.

Но на последнем отрезке дистанции смог совершить мастерский рывок, что и подарило белорусу бронзовую медаль.

На втором месте расположился олимпийский чемпион 2024 года Оливер Цайдлер. Золото завоевал еще один олимпиец, но уже 2020 года, Стефанос Дукос.

В любом случае заезд был более чем конкурентный. Золотой отстал от победителя соревнований менее чем на две секунды. Его результат – 6:38:60.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук
О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос