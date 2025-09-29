закрыть
Украинские ВМС уничтожили российское судно

  • 29.09.2025, 12:00
  • 1,480
Катер взлетел в воздух.

Военно-Морские силы Украины заявили об успешном ударе по целям российских захватчиков. Уничтожены катер и склад с горючим, которые противник пытался спрятать в укрытии.

Пресс-служба ВМС ВСУ в Telegram сообщила о проведении результативной операции против российских оккупантов. По данным военных, противник предпринял попытку скрыть катер и резерв топлива в замаскированном укрытии. Однако украинские пилоты отследили перемещения и точно определили координаты объекта.

В результате прицельного удара цели были полностью уничтожены. На опубликованных кадрах видно, как мощный взрыв накрывает катер и горючее, оставляя после себя лишь пламя и густой дым.

«Враг думал спрятать катер и запасы топлива. Наши пилоты вычислили цель и одним точным ударом превратили всё в пепел. Хорошая работа, работаем дальше», — говорится в сообщении ведомства.

ВМС продемонстрировали эффективность своих действий и подчеркнули, что украинские силы продолжат наносить удары по складам, технике и логистическим объектам российских войск, лишая их возможностей для ведения войны.

