закрыть
29 сентября 2025, понедельник, 14:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский предложил создать совместную с Европой систему ПВО

  • 29.09.2025, 13:53
Зеленский предложил создать совместную с Европой систему ПВО

Нужен коллективный ответ на действия России.

Украина хотела бы сформировать совместную систему противовоздушной обороны вместе с европейскими союзниками для защиты от российских угроз. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Варшавском форуме по безопасности, сообщает «Радио Свобода».

По словам Зеленского, российские вторжения в воздушное пространство Польши и стран Балтии показывают необходимость коллективных действий. «Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам создать совместный полностью надежный щит против российских воздушных угроз», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинский опыт борьбы с беспилотниками и ракетами может быть полезен союзникам, а совместные усилия стран региона обеспечат достаточное количество оружия и производственных мощностей.

Отвечая на вопрос о позиции США, Зеленский заявил, что нынешняя политика президента Дональда Трампа «сбалансирована и поддерживает Украину», при этом американский лидер стремится сохранить роль посредника в переговорах с Россией.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук