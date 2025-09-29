Зеленский предложил создать совместную с Европой систему ПВО
- 29.09.2025, 13:53
Нужен коллективный ответ на действия России.
Украина хотела бы сформировать совместную систему противовоздушной обороны вместе с европейскими союзниками для защиты от российских угроз. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Варшавском форуме по безопасности, сообщает «Радио Свобода».
По словам Зеленского, российские вторжения в воздушное пространство Польши и стран Балтии показывают необходимость коллективных действий. «Украина предлагает Польше и всем нашим партнерам создать совместный полностью надежный щит против российских воздушных угроз», — подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что украинский опыт борьбы с беспилотниками и ракетами может быть полезен союзникам, а совместные усилия стран региона обеспечат достаточное количество оружия и производственных мощностей.
Отвечая на вопрос о позиции США, Зеленский заявил, что нынешняя политика президента Дональда Трампа «сбалансирована и поддерживает Украину», при этом американский лидер стремится сохранить роль посредника в переговорах с Россией.