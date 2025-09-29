Европа будет задерживать суда «теневого флота» России
- 29.09.2025, 14:42
- 1,520
На основании отсутствия страховки.
Европейские власти переходят от простых санкций к более жестким мерам против «теневого флота» российских танкеров, перевозящих нефть в обход ограничений, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
В этом году ряд стран ЕС начали требовать от судов подтверждения страхового покрытия и регистрационных документов. Так, Финляндия с 11 декабря проводит систематические проверки в своей исключительной экономической зоне. Германия еще в июле обязала проходящие через Фемарн-Бельт танкеры предоставлять данные о страховании на случай разлива нефти.
Эти меры создают правовую основу для задержания судов без подтвержденной финансовой ответственности. Проблема стоит остро — большинство «теневых» танкеров избегает сотрудничества с крупными страховщиками, отключает системы слежения, подделывает документы и использует устаревшие суда, что несет риск аварий и экологических катастроф.
Кроме обхода санкций, такие суда подозреваются в использовании для гибридных атак, разведки стратегических объектов, перебоев в работе аэропортов и повреждения подводных кабелей. Один из недавних случаев — повреждение кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, которое, по данным следствия, произошло из-за буксировки якоря танкером Eagle S. Ущерб оценен в €60 млн.
По данным экспертов, в «теневой флот» входит около 900 танкеров — шестая часть мирового флота. Средний возраст таких судов превышает 20 лет, что делает их особенно опасными. При этом менее половины из них попали под санкции ЕС.
Новый, 19-й пакет санкций предусматривает расширение списка еще на 118 судов, ликвидацию оставшихся исключений для российских нефтяных компаний и запрет на импорт российского СПГ с 2027 года.
Однако эксперты предупреждают, что Россия продолжает скупать подержанные суда и менять флаги, а спрос в Азии и на Ближнем Востоке поддерживает экономическую эффективность «теневого флота». Для реального успеха Европе потребуется не только контроль и ресурсы, но и политическая решимость.