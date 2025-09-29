Лукашенко отчаянно лезет в петлю 2 29.09.2025, 14:57

Развязка уже близка.

Специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщает, что «Беларусь готовится к новой стадии поддержки российской военной машины».

«В силовом блоке страны устойчивое мнение о скорой мобилизации в России и попытке прорыва украинской обороны на Донецком направлении тактикой гигантского массированного мясного штурма новоиспечёнными мобиками в стиле сталинской войны», - отмечается в публикации.

Наступление российской армии, по данным источников телеграм-канала, планируется на зиму 2026 года.

«По имеющейся информации, речь не идёт о физическом участии белорусских военных или использовании Беларуси как плацдарма, - пишет Telegram-канал. - В случае российской мобилизации до 500 тысяч, Совбез Беларуси уже имеет конкретный план поддержки. В него входят комплекс мер по снабжению армии союзника боеприпасами, техникой, продовольствием, материалами, медициной и даже логистикой».

Как указывается в публикации, план имеет несколько стадий развития «в зависимости от уровня эскалации».

«При самом тяжёлом варианте в Беларуси будет объявлено чрезвычайное положение в районах, прилегающих к границе, и в случае дальнейшей эскалации режим ЧП будет распространён на всю страну. Последствия расписаны белорусским законом», - сообщает «Генерал КГБ».

Также, по данным источника телеграм-канала, подготовлен проект специального указа Александра Лукашенко, «превращающий режим ЧС в гибрид военного положения»:

«По сути, страна будет готова перейти на военное положение, используя чрезвычайное законодательство».

Лукашенко осознает, что на этом этапе войны от него уже ничего не будет зависеть, поэтому он просто попытается «доить Москву и постарается максимально заработать на войне».

«Это будет его прощальная гастроль… После эскалации войны Беларусь будет истощена экономически и морально. Ни диктатор, ни его система не смогут выжить в таких условиях, - информирует Telegram-канал.

