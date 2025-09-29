ЦИК Молдовы: Победила проевропейская партия Майи Санду 29.09.2025, 15:20

Подсчитано 100% бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 100% бюллетеней. Подсчет последних голосов ситуацию не изменил — в новый парламент проходят три партии и два блока, пишет Newsmaker.

Согласно предварительным данным, первое место занимает проевропейская правящая партия президента Майи Санду PAS, набрав 50,2% голосов. На втором месте — Патриотический блок социалистов, коммунистов и партии «Будущее Молдовы» с результатом 24,17%.

Также в парламент проходит блок «Альтернатива», за который проголосовали 7,96% избирателей, «Наша партия», набравшая 6,20%, и партия «Демократия дома» — 5,62%.

Остальные партии и независимые кандидаты не смогли преодолеть избирательных порог. Они набрали менее 1% голосов.

Явка на выборах составила 52%.

Парламентские выборы, которые прошли в Молдове, имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com