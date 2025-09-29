ЦИК Молдовы: Победила проевропейская партия Майи Санду
- 29.09.2025, 15:20
Подсчитано 100% бюллетеней.
Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 100% бюллетеней. Подсчет последних голосов ситуацию не изменил — в новый парламент проходят три партии и два блока, пишет Newsmaker.
Согласно предварительным данным, первое место занимает проевропейская правящая партия президента Майи Санду PAS, набрав 50,2% голосов. На втором месте — Патриотический блок социалистов, коммунистов и партии «Будущее Молдовы» с результатом 24,17%.
Также в парламент проходит блок «Альтернатива», за который проголосовали 7,96% избирателей, «Наша партия», набравшая 6,20%, и партия «Демократия дома» — 5,62%.
Остальные партии и независимые кандидаты не смогли преодолеть избирательных порог. Они набрали менее 1% голосов.
Явка на выборах составила 52%.
Парламентские выборы, которые прошли в Молдове, имеют решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования являются одними из самых мощных за последние годы.