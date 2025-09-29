Дубы, которым несколько тысяч лет, подняли со дна реки под Гомелем 2 29.09.2025, 21:01

Самому древнему исполину около 5000 лет.

Под Гомелем, в деревне Севруки, строители дамбы нашли мореные старинные дубы на дне Сожа. Самому древнему исполину около 5000 лет, рассказали в сюжете ТРК «Гомель».

Когда-то на этом месте шумела большая дубрава, но река со временем изменила русло, размыла берега, и могучие деревья ушли под воду. Природные дубильные вещества помогли древесине сохраниться.

Сейчас гигантские стволы, вес которых доходит до 20 тонн, поднимают на берег. Большинство из них пролежали в речной воде около 1000 лет. Однако один экземпляр оказался настоящим старожилом. Александр Дупанов, директор компании, которая добывает этот природный материал, предположил, что возраст самого старого дуба достигает почти 5000 лет.

Мореный дуб эксперт называет экологически чистым материалом «с колоссальным историческим потенциалом». В процессе «морения», когда соли металлов минерализуют древесину, она приобретает самые разные оттенки – от палево-серебристого до угольно-черного. «Каждое бревно обладает уникальной текстурой и цветом, поэтому двух одинаковых изделий из мореного дуба вы никогда не найдете», – поясняет Александр Дупанов.

Хотя реки Гомельской области и скрывают запасы мореного дуба, качественного материала для работы в итоге оказывается совсем немного. Как сообщил руководитель, из всей этой находки можно использовать не больше 10 кубических метров.

