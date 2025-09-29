закрыть
Уроженец Гомеля бросил яхту за $300 млн покрываться пылью в порту Дубая

1
  • 29.09.2025, 21:30
  • 2,136
Уроженец Гомеля бросил яхту за $300 млн покрываться пылью в порту Дубая

Ее ежегодный ремонт и расходы на персонал обходились в $30 млн.

Суперъяхта Motor Yacht A одного из богатейших людей России Андрея Мельниченко больше трех лет стоит в порту Дубая, покрытая пылью, и выцветает под палящим солнцем без постоянного обслуживания, пишет журнал о роскоши Luxury Launches. Внимание на публикацию обратило издание The Moscow Times.

119-метровая яхта, вдохновленная формами подводной лодки, некогда считалась одной из самых эффектных и узнаваемых в мире. Но вдали от европейских портов и специализированных верфей Motor Yacht A лишена ухода и постепенно увядает.

Ее ежегодный ремонт и расходы на персонал обходились в 30 млн долларов.

«Ходили слухи, что моторная яхта A также оснащена 44-миллиметровым противовзрывным остеклением, биометрическим доступом, более чем 40 камерами видеонаблюдения и даже спасательной капсулой. Однако сегодня все эти внушительные инженерные решения бессильны перед лицом медленного течения времени. Сейчас ей нужно гораздо больше, чем высокотехнологичная защита или роскошный ремонт: тщательная очистка, возрождение, чтобы смыть годы забвения и вернуть ей былое величие», — пишет Luxury Launches.

Кто такой Андрей Мельниченко?

Андрей Мельниченко родился 8 марта 1972 года в Гомеле в семье преподавателей, его мама — украинка. Учиться он уехал в Москву, после чего остался жить в России.

По версии журнала Forbes, в 2023 году Андрей Мельниченко, основатель «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании, стал лидером рейтинга богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 25,2 млрд долларов. В мировом списке миллиардеров по версии Forbes Андрей Мельниченко занимает 58-е место.

В марте 2024 года года бизнесмен назвал войну в Украине трагедией и призвал остановить ее.

Тогда же против миллиардера ввели санкции страны ЕС, позже к ним присоединилась Швейцария.

В конце августа 2024 года Генпрокуратура России потребовала изъять у него акции одного из ключевых поставщиков энергии в Сибири, компании «Сибэко». Российское ведомство считает, что сделка в 2018 году была заключена в нарушение антикоррупционного законодательства. Примечательно, что продавцом выступала структура экс-министра по координации открытого правительства Михаила Абызова, также уроженца Беларуси.

