Соболенко вышла в полуфинал US Open3
- 3.09.2025, 10:42
- 1,122
Даже играть не пришлось.
Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open, даже не появившись на корте. Белоруска вообще не играла в 1/4 финала турнира, пишет sport5.by.
Кстати, это пятый раз подряд, когда Арина пробивается в полуфинал Открытого чемпионата США.
Что случилось перед четвертьфиналом
Первая ракетка мира должна была сыграть с Маркетой Вондроушовой. Но соперница за два часа до поединка снялась с турнира. Она получила травму на тренировке перед игрой.
В соцсетях Арина написала, что Маркета показала великолепный теннис на турнире. Белоруске жаль, что так случилось:
«Я прекрасно понимаю, как ей тяжело. Береги себя, Маркета! Надеюсь, что ты скоро поправишься».
С кем сыграет Арина в полуфинале
В полуфинале этого года случится ремейк финала-2024: Арина Соболенко сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Еще два четвертьфинала состоятся вечером 3 сентября. Полька Ига Свентек встретится с представительницей США Амандой Анисимовой, а чешская теннисистка Каролина Мухова сыграет с японкой Наоми Осакой.
US Open – 2025
Турнир проходит с 24 августа по 7 сентября и предлагает рекордный призовой фонд – $90 млн.
Чемпионы в одиночных разрядах получат по $5 млн.
Кстати, Арина Соболенко – действующая победительница US Open в одиночном разряде. Год назад она обыграла в финале американку Джессику Пегулу (7:5, 7:5).
У мужчин титул чемпиона 2024-го принадлежит Яннику Синнеру.