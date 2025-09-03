Соболенко вышла в полуфинал US Open 3 3.09.2025, 10:42

1,122

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Даже играть не пришлось.

Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open, даже не появившись на корте. Белоруска вообще не играла в 1/4 финала турнира, пишет sport5.by.

Кстати, это пятый раз подряд, когда Арина пробивается в полуфинал Открытого чемпионата США.

Что случилось перед четвертьфиналом

Первая ракетка мира должна была сыграть с Маркетой Вондроушовой. Но соперница за два часа до поединка снялась с турнира. Она получила травму на тренировке перед игрой.

В соцсетях Арина написала, что Маркета показала великолепный теннис на турнире. Белоруске жаль, что так случилось:

«Я прекрасно понимаю, как ей тяжело. Береги себя, Маркета! Надеюсь, что ты скоро поправишься».

С кем сыграет Арина в полуфинале

В полуфинале этого года случится ремейк финала-2024: Арина Соболенко сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Еще два четвертьфинала состоятся вечером 3 сентября. Полька Ига Свентек встретится с представительницей США Амандой Анисимовой, а чешская теннисистка Каролина Мухова сыграет с японкой Наоми Осакой.

US Open – 2025

Турнир проходит с 24 августа по 7 сентября и предлагает рекордный призовой фонд – $90 млн.

Чемпионы в одиночных разрядах получат по $5 млн.

Кстати, Арина Соболенко – действующая победительница US Open в одиночном разряде. Год назад она обыграла в финале американку Джессику Пегулу (7:5, 7:5).

У мужчин титул чемпиона 2024-го принадлежит Яннику Синнеру.

