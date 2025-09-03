закрыть
3 сентября 2025, среда, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Главный скандалист мужского тенниса обещает победить Соболенко

3
  • 3.09.2025, 12:03
  • 2,024
Главный скандалист мужского тенниса обещает победить Соболенко
Ник Кирюс

Их матч состоится в ноябре.

В конце сезона-2025 в ноябре состоится матч, который уже получил название «Битва полов» — его участниками станут финалист «Уимблдона»-2022 австралиец Ник Кирюс и первая ракетка мира у женщин Арина Соболенко.

Согласно правилам, половина корта, на которую выйдет Кирюс, будет иметь большую площадь. Кроме того, при подаче у Арины будет возможность дважды вводить мяч в игру.

По его мнению, шансы у Соболенко на победу в их очном матче отсутствуют.

«Собираюсь ли я выкладываться на сто процентов? Вы правда думаете, что мне надо это делать? Она не выиграет у меня! Конечно, я буду стараться, потому что понимаю, что в каком-то смысле представляю весь мужской теннис. Девушки не могут вернуть наши подачи. Мы можем использовать нижнюю подкрутку, комбинированное вращение. У них нет шансов!» — говорит австралиец.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов