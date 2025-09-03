Главный скандалист мужского тенниса обещает победить Соболенко 3 3.09.2025, 12:03

2,024

Ник Кирюс

Их матч состоится в ноябре.

В конце сезона-2025 в ноябре состоится матч, который уже получил название «Битва полов» — его участниками станут финалист «Уимблдона»-2022 австралиец Ник Кирюс и первая ракетка мира у женщин Арина Соболенко.

Согласно правилам, половина корта, на которую выйдет Кирюс, будет иметь большую площадь. Кроме того, при подаче у Арины будет возможность дважды вводить мяч в игру.

По его мнению, шансы у Соболенко на победу в их очном матче отсутствуют.

«Собираюсь ли я выкладываться на сто процентов? Вы правда думаете, что мне надо это делать? Она не выиграет у меня! Конечно, я буду стараться, потому что понимаю, что в каком-то смысле представляю весь мужской теннис. Девушки не могут вернуть наши подачи. Мы можем использовать нижнюю подкрутку, комбинированное вращение. У них нет шансов!» — говорит австралиец.

