Главный скандалист мужского тенниса обещает победить Соболенко

Главный скандалист мужского тенниса обещает победить Соболенко3
- 3.09.2025, 12:03
Их матч состоится в ноябре.
В конце сезона-2025 в ноябре состоится матч, который уже получил название «Битва полов» — его участниками станут финалист «Уимблдона»-2022 австралиец Ник Кирюс и первая ракетка мира у женщин Арина Соболенко.
Согласно правилам, половина корта, на которую выйдет Кирюс, будет иметь большую площадь. Кроме того, при подаче у Арины будет возможность дважды вводить мяч в игру.
По его мнению, шансы у Соболенко на победу в их очном матче отсутствуют.
«Собираюсь ли я выкладываться на сто процентов? Вы правда думаете, что мне надо это делать? Она не выиграет у меня! Конечно, я буду стараться, потому что понимаю, что в каком-то смысле представляю весь мужской теннис. Девушки не могут вернуть наши подачи. Мы можем использовать нижнюю подкрутку, комбинированное вращение. У них нет шансов!» — говорит австралиец.