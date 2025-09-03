А летают ли эти ракеты — неизвестно 1 Сергей Асланян

3.09.2025, 15:55

2,824

Пропаганде Китай учился у СССР.

С тех пор нельзя верить никаким китайским цифрам, достижениям, результатам. Нельзя верить китайской статистике и численности населения. Нельзя верить данным китайского автопрома. Нельзя верить китайской дальности полетов, центнерам с гектара и надоям крупного рогатого скота.

В советской пропаганде важнейшим из искусств были парады на Красной Площади. Этот ритуал запугивания империалистов входил в обязательную программу. И каждый год военные атташе и импортные корреспонденты фотографировали очередную советскую ракету, танк, бронемашину, после чего изучали всем НАТО, пытаясь понять дееспособность увиденного макета и перспективы серийного производства.

На параде в честь своей победы во Второй Мировой Войне, китайцы показали все самое брутальное, наглядное, могучее, что сумели собрать и покрасить к празднику. Выяснилось, что Китай наконец-то создал заветное «Чудо оружие». Даже два. Или три. Или пять. Оказывается, у Китая в честь праздника есть самая страшная, дальнобойная, быстрая ракета в мире – межконтинентальная баллистическая DF-5C. А еще у Китая есть такая же страшная и быстрая авиационная ракета JingLei-1. И есть подводная JuLang-3 и пучок ракет наземного базирования DongFeng-61 и DongFeng-31. Еще есть букет неувядающих зенитных HQ-19, HQ-12 и HQ-29.

Китайцы показали свои новейшие подводные беспилотники, морские беспилотники и привычные для работы на свежем воздухе. В комплекте к ним ракетную пушку, лазерную пушку и микроволновку по уничтожению больших пехотных масс неприятеля и подогреву Доширака в армейских масштабах. На случай войны привычного образца, китайцы предъявили новейший танк Тип-100.

Все тоже самое есть у России. Но выиграть войну в Украине она не может. Потому, что парады для запугивания не имеют отношения к реальности. Но помогают пропаганде и очень удобны для всех. Все знают, что у России много чудо оружия и потому с русскими лучше не связываться. Китай придерживается этого же сценария: показать миру силу, напугать. Чтоб не связывались. А летают ли эти ракеты на самом деле неизвестно.

Сергей Асланян, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com