Навальная и Яшин просят Канаду принять россиян из США 3.09.2025, 17:34

Чтобы людей депортировали не в Россию.

Проживающие за рубежом российские оппозиционеры Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза призвали власти Канады принять россиян с антивоенной позицией, которых депортируют США, сообщает Deutsche Welle. «Суть нашей просьбы в том, чтобы Канада проявила гуманизм и начала принимать у себя антивоенных россиян, которых высылают из США, проинформировав Белый дом о такой готовности. Чтобы людей депортировали не в Россию, где их ждут тюремные камеры, а в Канаду, уже они смогут найти справедливость и убежище», - сообщил в среду, 3 августа, Яшин на своей странице в X.

Российский оппозиционер напомнил, что бежавшие из РФ противники Кремля «оказались в американских миграционных тюрьмах«» и «месяцами ждут рассмотрения своих прошений за решеткой». «Новая администрация в Белом доме значительно ужесточила миграционную политику. И россиян это тоже коснулось: все больше прошений отклоняются, и людей из Америки просто депортируют. Это создает огромные риски, а иногда и ломает судьбы. Как в случае с оппозиционером Леонидом Мелехиным, которого отправили из США в Россию, где он был немедленно арестован за поддержку Навального», - напомнил Яшин.

Он подчеркнул, что в процесс депортации из США в Россию сложно вмешаться, лишь иногда удается «снимать депортированных с рейсов на пересадках в третьих странах». «Но системно выстроить диалог на эту тему с властями США пока не получается ни у кого», - добавил активист.

Россияне просят создать рабочую группу при посольстве Канады в США

В тексте письма, опубликованном канадской газетой The Globe and Mail, Яшин, Навальная и Кара-Мурза просят создать рабочую группу при посольстве Канады в США по проблеме депортаций граждан РФ, в которую могли бы обращаться ожидающие решений по убежищу.

В конце августа стало известно, что власти США 27 августа депортировали несколько десятков россиян, в том числе тех, которым в РФ может грозить политическое преследование. По разным данным, речь может идти о 30-60 гражданах России. Одним из первых таких случаев стала высылка из США пермского активиста Леонида Мелехина, которого после депортации в июле арестовали в России по обвинению в «оправдании терроризма».

