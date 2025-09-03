В Купянске переодетые в гражданское оккупанты развернули флаг РФ
Их уничтожили.
Российских военных, которые переоделись в гражданскую одежду и проникли в Купянск с целью съемки пропагандистских видео, уничтожили. Об этом в среду, 3 августа, сообщила пресс-служба 10-го армейского корпуса.
«На Купянском направлении противник пытался осветить свои „успехи“ через постановочные пропагандистские материалы. Для этого враг даже прибегал к переодеванию в гражданскую одежду и развертыванию своего флага в Купянске. Все эти попытки оказались тщетными. Украинские защитники мгновенно уничтожают подобные демонстрации вместе с вражескими штурмовыми группами», — говорится в сообщении.
Любые попытки оккупантов использовать населенный пункт как декорацию для пропаганды обречены на провал, отметили военные.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, снятое дроном, на котором человек идет с флагом РФ по Купянску Харьковской области. В заметке утверждается, что оккупанты «контролируют около половины города». На кадрах якобы видно российских военных в центре Купянска, возле стадиона, электроподстанции и телебашни.
Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко назвал эту публикацию «информационной кампанией РФ». По его словам, солдаты российской армии переодеваются в гражданскую одежду и пытаются попасть в город не для его захвата, а чтобы сделать постановочные фото и видео с российским флагом.
30 августа спикер ОСУВ Днепр Виктор Трегубов сообщил, что Силы обороны освободили село Мирное неподалеку от Купянска Харьковской области.