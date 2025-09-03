закрыть
3 сентября 2025, среда, 20:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Купянске переодетые в гражданское оккупанты развернули флаг РФ

  • 3.09.2025, 19:24
  • 3,326
В Купянске переодетые в гражданское оккупанты развернули флаг РФ

Их уничтожили.

Российских военных, которые переоделись в гражданскую одежду и проникли в Купянск с целью съемки пропагандистских видео, уничтожили. Об этом в среду, 3 августа, сообщила пресс-служба 10-го армейского корпуса.

«На Купянском направлении противник пытался осветить свои „успехи“ через постановочные пропагандистские материалы. Для этого враг даже прибегал к переодеванию в гражданскую одежду и развертыванию своего флага в Купянске. Все эти попытки оказались тщетными. Украинские защитники мгновенно уничтожают подобные демонстрации вместе с вражескими штурмовыми группами», — говорится в сообщении.

Любые попытки оккупантов использовать населенный пункт как декорацию для пропаганды обречены на провал, отметили военные.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, снятое дроном, на котором человек идет с флагом РФ по Купянску Харьковской области. В заметке утверждается, что оккупанты «контролируют около половины города». На кадрах якобы видно российских военных в центре Купянска, возле стадиона, электроподстанции и телебашни.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко назвал эту публикацию «информационной кампанией РФ». По его словам, солдаты российской армии переодеваются в гражданскую одежду и пытаются попасть в город не для его захвата, а чтобы сделать постановочные фото и видео с российским флагом.

30 августа спикер ОСУВ Днепр Виктор Трегубов сообщил, что Силы обороны освободили село Мирное неподалеку от Купянска Харьковской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

История только начинается
История только начинается Сергей Таран
Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов