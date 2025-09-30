Мобильные операторы вводят новшества для белорусов 30.09.2025, 7:53

6,226

Что изменится.

У мобильных операторов появились очередные изменения. «Зеркало» рассказывает подробности.

Мобильный оператор A1 с 7 октября введет изменение по покупке товаров в рассрочку в розничных магазинах — клиенты смогут по собственному усмотрению внести первоначальный взнос в любом размере.

Компания МТС и «Альфа-Банк» запустили специальное предложение для бизнес-клиентов, которое включает скидки на связь для платежного оборудования, мобильную связь, расчетно-кассовое оборудование и эквайринг. «В рамках предложения корпоративные клиенты „Альфа-Банка“ могут подключить связь для платежного оборудования за 0 рублей в первый месяц, а также воспользоваться скидкой 30% на абонентскую плату на тарифных планах линейки „Супер Бизнес“ на три месяца», — уточняет оператор связи.

Также компания МТС объявила, что продолжает развивать проект #НаучиСвоихБлизких, который помогает повышать цифровую грамотность людей старшего возраста. «Обучение современным технологиям стартовало одновременно в двух форматах: на базе центра социального обслуживания населения Первомайского района Минска и онлайн — для желающих со всей страны. Около 100 участников получат практические знания и уверенность в использовании гаджетов», — уточняет оператор.

Мобильный оператор life:) сообщил, что в торгово-развлекательном центре «Экспобел» в Минске открылся торговый «островок» в новом формате. «Здесь можно получить актуальную информацию о тарифах, акциях и услугах, подключить SIM или eSIM, оформить заявку на перенос номера в life:), приобрести новый гаджет и многое другое», — уточняет компания. Она также анонсировала, что до конца 2026 года собирается обновить до 100 своих салонов связи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com