Гениальный ход Александр Черненко

30.09.2025, 8:11

3,612

Дроны доносят до россиян реальность.

Просматривал последние публикации в западной прессе об Украине. В выходные очередное издание пишет об успешности ударов СБУ и других сил обороны по объектам нефтегазовой промышленности России. В этот раз – большая статья в английском The Sun.

Британцы акцентируют, что удары дронов СБУ разрушают российскую экономику, которая уже ощутила серьезные последствия. Только в сентябре этого года СБУ пять раз успешно поражала российские НПЗ и нефтеперекачивающие станции в глубоком тылу. Дважды среди них – «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане, один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, который находится в 1400 км от Украины.

Точные удары по объектам нефтегазовой промышленности работают на дестабилизацию военной машины российского диктатора. Важно, что СБУ системно уничтожает нефтегазовый блок россиян. Благодаря тому, что удары постоянные, это уже сказалось на экономических возможностях РФ, а значит, на количестве денег, которые Кремль способен тратить на боевые действия в Украине.

Мой британский коллега Филипп Ингрем, которого цитирует The Sun, заявил, что удары дронов СБУ – это гениальный ход, направленный на то, чтобы «донести реальность войны до россиян». Однако последствия для РФ не ограничиваются неудобствами в повседневной жизни граждан. Украинские удары могут вызвать серьезный дефицит топлива. Ингрем уверен, что это может оказать огромное давление на способность Кремля продолжать войну против Украины.

Уже очевидно, что удары по территории России усилили переговорные позиции Украины. В последние недели об эффективности этих ударов говорит все больше западных политиков и журналистов. Вообще западная пресса поражена масштабностью ударов дронов СБУ по нефтегазовым объектам россиян. Похоже, такие удары и являются «картами в переговорах», которые так хотели увидеть западные политики.

Александр Черненко, censor.net

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com