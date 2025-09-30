В ЕС приветствовали план Трампа по Газе
- 30.09.2025, 10:31
Евролидеры заявили о готовности содействовать прекращению войны и освобождению заложников.
Лидеры ЕС одобрительно отреагировали на предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план по прекращению войны в Газе.
Об этом в своих соцсетях написали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта, сообщает «Европейская правда».
В частности, президент ЕК, комментируя план Трампа, призвала «все стороны воспользоваться этой возможностью» и прекратить войну.
По ее словам, ЕС также готов внести свой вклад в мирное урегулирование на Ближнем Востоке.
«Боевые действия должны завершиться предоставлением немедленной гуманитарной помощи населению Газы и немедленным освобождением всех заложников», – подчеркнула фон дер Ляйен.
Кроме того, она подчеркнула, что решение на основе двух государств «остается единственным жизнеспособным путем к справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке».
В свою очередь Кошта отметил необходимость немедленно прекратить войну в Газе из-за сложной ситуации для мирного населения.
«Израильский и палестинский народы заслуживают того, чтобы жить бок о бок, в мире и безопасности, без насилия и терроризма. Решение о двух государствах остается единственным жизнеспособным путем к справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке», – добавил он.